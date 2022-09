Diputada Naveillan abandona Republicanos y recala en el Partido de la Gente

La diputada Gloria Naveillan renunció este miércoles al Partido Republicano, para así recalar a la bancada del Partido de la Gente (PDG), acusando la existencia de un “liderazgo de secta”.



“Hoy presenté mi renuncia al Partido Republicano por una serie de motivos. La verdad es que más allá de los castigos infantiles que me han ido imponiendo durante todo este tiempo, de no poder almorzar con ellos, de no darme tiempo para participar en la Sala, de no poder usar los recursos del comité como camarógrafos, fotógrafos, etc, hay razones mucho más de fondo”, contó la parlamentaria.



En abril pasado, la colectividad marginó a la legisladora, tras haber sido la única integrante de la bancada en rechazar el quinto retiro universal.



Según sus palabras, la diputada ingresó a Republicanos “para defender y escuchar a la gente, y para no ser más de lo mismo. Pasando el tiempo, esto ha sido más de lo mismo. Aquí hay liderazgo casi de secta, más que de partido político”.



“Acá la bancada de diputados actúa de acuerdo a las órdenes de los líderes, que son José Antonio Kast y Cristián Valenzuela, Rasputín para mí. Y lo que menos hacen es escuchar a la gente”, agregó.



La decisión de abandonar la colectividad la tomó “el domingo en la noche, una vez que tanto Rojo Edwards como José Antonio (Kast) dieron sus discursos, tratando de apropiarse de un triunfo y no entendiendo nada. Lo que pasó el domingo no fue el triunfo de ningún partido político, fue un triunfo de la gente”.



“Yo no estoy dispuesta a participar de una secta, yo aprecio y amo mi libertad. Hoy día soy una diputada independiente, me voy a la bancada del Partido de la Gente, porque debo pertenecer a una bancada y ellos sí han demostrado que escuchan a la gente”, acotó.