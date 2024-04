Diputada Pérez descartó haber incidido en convenios de Democracia Viva

Gonzalo Medina, abogado de la diputada Catalina Pérez, quien declaró esta jornada en calidad de imputada ante los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar por la arista Democracia viva del caso Convenios, aseguró que su cliente “concurrió voluntariamente a declarar, renunciando voluntariamente a su derecho a guardar silencio”.



El profesional afirmó ella planteó a los fiscales que “nunca había intervenido, ni en la selección de las fundaciones, tampoco en la asignación de recursos, que no intervino en ninguna manera en cómo se generaron estos convenios”.



En ese sentido, añadió Medina, “no recibió directa ni indirectamente ni un peso vinculado a ninguno de estos convenios. La verdad es que espera con esta declaración que se ponga fin a las especulaciones”.



“Absolutamente descartado cualquier forma de tráfico de influencia, nunca existió. No hay ninguna intervención que ella haya tenido”, insistió el abogado.



Desde el Ministerio Público, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo que en las declaraciones de ayer y de hoy de la propia Catalina Pérez, así como del ministro Carlos Montes y la exjefa nacional de Asentamientos Precarios Verónica Serrano (tía de Miguel Crispi), “las personas citadas contestaron todas las preguntas”.



“Con estas diligencias de investigación realizadas aquí en Santiago, seguimos avanzando en lo que se refiere a la arista Democracia Viva de lo que se denomina el Caso Convenios”, dijo el persecutor.



Agregó que “en términos globales son 82 convenios distribuidos entre 12 regiones del país, por un monto aproximado que está siendo investigado de 8 mil millones de pesos”.



Al ser consultado si será necesario citar otra vez a quienes ya declararon, el fiscal respondió que “en tanto la investigación no se encuentre cerrada y por lo tanto el plazo de investigación se encuentre vigente, nosotros no descartamos volver a citar a ninguna de las personas”.