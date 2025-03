Diputada Veloso llegó al Congreso con mascarilla y parche tras accidente

La diputada Consuelo Veloso (Ind. FA), que protagonizó un accidente este martes conduciendo en estado de ebriedad, llegó este miércoles con mascarilla y un parche en la nariz al Congreso Nacional, para votar la Acusación Constitucional en contra de la ex ministra de Defensa, Maya Fernández.



Tras ser víctima de un robo en la comuna de Viña del Mar, la parlamentaria intentó perseguir a los ladrones y provocó un accidente de tránsito. Después de realizar la denuncia, acudió hasta un centro asistencial donde el personal detectó que mantenía hálito alcohólico.



La policía sometió a la congresista a la prueba de rigor y esta arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Veloso se encuentra en libertad tras ser apercibida por el artículo 26.



Tras la votación en la Sala de la Cámara, la diputada Veloso se dirigió rápidamente a las oficinas, evitando a la prensa. Incluso dio la impresión de que intentaría correr, pero su equipo le pidió que no lo hiciera, instándola a cuidar su reposo y las heridas en su rostro.



A paso firme y rápido, cruzó el pasillo que conecta el hemiciclo con las oficinas, con la cabeza baja. Por su parte, la diputada Ericka Ñanco (FA) la resguardó de las preguntas de los periodistas, con quienes Veloso no quiso hablar.