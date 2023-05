Diputado Schalper y José Antonio Kast viajaron a la frontera norte en medio de crisis migratoria

Cientos de migrantes irregulares -principalmente venezolanos- siguen varados en el paso de Chacalluta, en la comuna de Arica, al no poder ingresar a Tacna por no tener su documentación al día.



Los extranjeros se encuentran pernoctando en carpas bajo pésimas condiciones mientras buscan entrar a Perú, país que al igual que Chile mantiene un despliegue militar en la Línea de la Concordia para ayudar a las policías a evitar los ingresos ilegales.



Una serie de incidentes se han producido en medio de la crisis, mientras que la ONU se desplegó para “garantizar las necesidades básicas” de los afectados. En tanto, este martes decenas de personas bloquearon la ruta exigiendo soluciones.



“Queremos irnos y no nos dejan pasar ni para acá, ni para allá. Ni los peruanos ni los chilenos nos resuelven nada”, indicaron los manifestantes, según constató Meganoticias.



Esta misma jornada, dos líderes de la oposición de nuestro país arribaron a la zona. Uno de ellos fue el diputado Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional (RN), quien emplazó al gobierno de Venezuela a “hacerse cargo”.



“Por eso hemos insistido tanto en el programa ‘Vuelta a la Patria’ que es un programa del gobierno venezolano, para repatriar a personas que quieren volver a su país”, subrayó,



El parlamentario hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric: “Acá tenemos que exigirle a las autoridades de los gobiernos vecinos, que este es un problema multilateral y no solamente un problema del gobierno de Chile”.



También se hizo presente el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Una vez más, el Gobierno llega tarde y además llega mal. Esta es una crisis humanitaria que hay que enfrentar, y será a través de vuelos humanitario; será por transporte terrestre humanitario, pero esto es inaceptable, y el Presidente tiene que hacerse presente y enfrentar la situación de una vez”, consignó.