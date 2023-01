Diputados RN y mesa de seguridad: “Es un engaño para blanquear la relación del Socialismo Democrático con Apruebo Dignidad”

Las soluciones a la problemática de la seguridad en el país, “llegan a través de un diálogo democrático y de la aprobación de proyectos de ley acá en el Congreso”, afirmó el diputado y jefe de la bancada RN, Andrés Longton. Esto, luego que en la Sala de la Cámara el oficialismo se negara a tratar el proyecto “Sargento Retamal”, iniciativa de RN que busca castigar con penas más altas a quienes hieran o asesinen a personal de las policías o Gendarmería.

Longton recordó que “el jueves (26 de enero) pusimos en tabla (en la Comisión de Seguridad) para votar en general la idea de legislar el estatuto de protección a las policías, para que tuvieran más atribuciones para combatir el delito y para que fueran protegidos de mejor manera y resulta que el FA y el PC votaron en contra”.

Aseguró que la mesa de seguridad “es un engaño para blanquear la relación del Socialismo Democrático con Apruebo Dignidad y para que ellos acá no tengan excusas para concurrir con sus votos”.

El parlamentario añadió que el Gobierno “tiene un déficit de proyectos (…) Principalmente porque se preocuparon del plebiscito en el primer semestre y en el segundo semestre no tenían convicción respecto a la prioridad que es la seguridad”. Precisando que “nosotros no vamos a ser cómplices de esa inamovilidad y esa incapacidad para darle soluciones concretas a la ciudadanía, donde el principal responsable es el Gobierno y no la oposición”.

Y ejemplificó con lo sucedido el domingo último en el Mall Plaza Egaña, en Ñuñoa, donde “un carabinero de civil repelió a una banda de delincuentes. Ese policía tiene que tener protección, mayores atribuciones. Si su vida corre peligro, los delincuentes tienen que tener una sanción ejemplar”.

Explicó, además, que el Gobierno no ha puesto ninguna urgencia a proyectos relativos a seguridad: “Si concurrimos a un acuerdo y resulta que ni el PC ni el FA quieren proteger a nuestras policías ¿A qué tipo de acuerdo estamos llegando? Queremos que los delincuentes estén privados de libertad, pero parece que este Gobierno quiere darles indultos o no sanciones tan duras para que sigan circulando por las calles”.

En tanto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, precisó que “mientras la ministra Tohá insistía en el ‘chamullo’ de la mesa de seguridad, se convocó la Comisión de Seguridad el jueves en la tarde. Se votó el proyecto de ley Sargento Retamal, se aprobó en general y, adivine quiénes votaron en contra… Los diputados del FA y del PC”.

Añadió que hoy “pedimos en la Sala unanimidad para tramitar el proyecto de ley Sargento Retamal, que sea ley, que avancemos para que los Carabineros cuenten con el respaldo, y adivinen quienes nuevamente no han dado su acuerdo, el PC y el FA”.

Dijo entender que la ministra “Tohá esté desesperada porque la mesa de seguridad le resuelva un problema… Que no cuenta con el apoyo de su coalición para hacer lo que hay que hacer en seguridad. Pero no pretenda que el Congreso Nacional y que nosotros como oposición le resolvamos un problema que no puede resolver puertas adentro”.

Finalmente, le envió una petición: “Que no insista en esta excusa desesperada de la mesa. Que se vayan a Cerro Castillo, donde quieran, y resuelvan sus diferencias internas, vengan para acá, nos cuenten en qué cosa tienen acuerdo y en lo que no tienen acuerdo, votemos. Eso es lo más parecido a la democracia”.