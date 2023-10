Diputados UDI y balance a cuatro años del estallido: “Ha sido negativo”

Un “balance” negativo hicieron los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez (jefe de Bancada) y Jorge Alessandri a cuatro años del aniversario del estallido social.

“Es un triste legado donde se quemaron estaciones del Metro, se saquearon locales comerciales, se abusó de algunas personas con el que ´baila pasa´, en el que hubo enfrentamientos entre chilenos y la policía, en el que se levantaron consignas algunas muy justas, otras absurdas”, indicaron.

Al respecto Ramírez sostuvo que “del 18 de octubre podemos aprender que la violencia le hace mal al país, si nosotros comparamos cómo estaba Chile el 18 de octubre de 2019 y cómo está hoy día, podemos decir que crecíamos más que hoy; teníamos una inflación menor de la que tenemos hoy día; hace cuatro años había más empleo del que hay hoy”.

“Hace cuatro años no había problemas de delincuencia al nivel de los que hemos tenido hoy. Hace cuatro años no existía el nivel de polarización en la política que existe hoy. Y por lo tanto el balance a cuatro años es que Chile está peor. Y de eso tenemos que aprender todos: de la violencia nada bueno sale. Los intelectuales tienen que aprender que ante estos eventos tienen que tomar distancia y no tomar partido”, sostuvo.

Y en esa línea aseguró el parlamentario que “todos aprendimos algo del 18 de octubre y estoy seguro que por eso un estallido de esa naturaleza no se va a volver a repetir. Pero el 18 de octubre -el octubrismo- no se ha terminado, seguimos en un momento de estancamiento oscuro, difícil para los chilenos”.

A su turno, el diputado Jorge Alessandri lamentó que “hace cuatro años miembros importantes de este Parlamento nos decían dan ganas de quemarlo todo. Después de cuatro años del estallido social y de quemarlo todo, agregó, ¿cómo está Chile?, ¿cómo están las familias?.

“El desempleo estaba en 7%, hoy día en 9, la inflación era de un 2,5% al año, hoy día es de un 5,1%. El temor a ser víctima del delito lo tenía el 19% de la población, hoy día más del 30% de la población. El crecimiento estaba en 2,2% al año, hoy día está en cero. ¿A quién le benefició el estallido social? ¿Quiénes están mejor después de cuatro años? Muy poquitas personas. Los indultados claramente están mejor, a los que le llegó pensión de gracia porque el presidente estimó que esas personas habían sido apresados injustamente”, argumentó el legislador.

Y es que a juicio de Alessandri, “lo están pasando mal todos los chilenos trabajadores, todos los chilenos emprendedores, los carabineros que están presos pagando las culpas y obviamente nuestro país y su futuro. Pensémoslo dos veces antes de validar nuevamente la violencia o de callar, pensémoslo dos veces antes de pensar que había que destruirlo todo.

Para finalizar, los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri, subrayaron que “luego de cuatro años, Chile está peor en todos los índices, y creemos que la única forma de acabar con ello es el 17 de diciembre con el plebiscito, cerrando un proceso que ha durado más de cuatro años por una constitución que nos permita traer paz y progreso a Chile”.