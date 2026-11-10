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Dirigentes de camioneros no llegan a acuerdo tras reunión con el Gobierno y el paro sigue en todo el país

Andrés Alarcón, vocero de “No + TAG”, dijo que “decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir el paro en todo el país, y en todos los puntos de paralización de Santiago”.

Patricia Schüller Gamboa
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Dirigentes de camioneros no llegan a acuerdo tras reunión con el Gobierno y el paro sigue en todo el país

Los dirigentes camioneros confirmaron, tras sostener una reunión con el Gobierno, que no hubo punto de acuerdo por lo que el paro continuará en todo el país.

Andrés Alarcón, vocero de “No + TAG”, dijo que “decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir el paro en todo el país, y en todos los puntos de paralización de Santiago“.

Añadió que “no hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas. Recordar, quiero ser enfático (…) es paralización por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico. Estamos buscando la baja en los combustibles, el Impuesto Específico y los TAG y peajes”.

El dirigente aagregó que desde el Gobierno, “nos van a estar avisando por una pronta mesa de diálogo para seguir buscando soluciones, y eso es lo que nosotros buscamos. Pero mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban, el paro sigue a nivel nacional y nosotros vamos a estar en comunicación con los diferentes dirigentes de todas las regiones para poder ir coordinando lo que se viene”, consignó 24Horas.

“Todos los gremios están adheridos, todo gremio que se suma a esta paralización va a estar en esta mesa de trabajo. Hoy en día comienzan las paralizaciones en San Antonio y Valparaíso, se están sumando ya camioneros en Talagante y Melipilla, y se suman a los paros que ya están conformados en Santiago, con lo que es Til Til con Ruta 5, Ruta 68, se va a sumar Paine con Ruta 5 y así van a ir creciendo estas movilizaciones”, dijo.

Camioneros y “No + TAG” se reúnen con el Ministerio de Transportes
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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