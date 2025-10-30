Diseñadora chilena Paz Moresco recibirá importante premio en España

Ha vestido a innumerables celebridades, en los eventos más importantes de Chile y el extranjero. Sus prendas han pasado por las alfombras rojas de los “Copihue de Oro”; el Festival de la Canción de Viña del Mar e incluso en los MTV Music Awards, en México, entre muchos otros.

Hablamos de la destacada diseñadora de alta costura, Paz Moresco, quien será la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Internacional “Grandes Talentos”, que distingue a personalidades que han dejado huella en el arte, la cultura y la comunicación y cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en Madrid, España.

“El galardón nace en Europa, impulsado por la actriz, vedette y presentadora madrileña, Jenny Llada, quien fue la impulsora de esta celebración, en una gala que distingue a personalidades que han dejado huella en el arte, la cultura y la comunicación y donde ya han sido premiadas anteriormente, la cantante mexicana Alaska y la periodista y escritora española Nieves Herrero, entre muchas otras celebridades”, explica Paz Moresco.

Moresco tiene 24 años de trayectoria en el mundo de la moda y la alta costura de nuestro país, y ha representando a Chile y a Latinoamérica en distintas pasarelas internacionales con todas sus creaciones, por lo que este premio es para ella motivo de total orgullo: “Durante todos estos años he creado, enseñado, fallado y renacido. En todos los eventos en los que he participado he defendido la idea de que la moda no es vanidad, sino identidad, cultura y memoria, por lo que este reconocimiento representa la validación de un sueño que comenzó cuando era niña” y enfatiza que “este galardón no es solo mío. Es para cada diseñador que trabaja desde la pasión, para quienes crean con pocos recursos, pero con infinita creatividad”.

Respecto al poco reconocimiento que ha tenido su trabajo en nuestro país, la diseñadora cree que “en Chile la moda aún no es vista como un arte ni como parte del patrimonio cultural. Mientras, en Europa, la alta costura se respeta como historia viva; acá todavía se confunde con superficialidad”.

Paz Moresco dice que “quiero ser un faro y un puente: demostrar que desde el sur del mundo también se puede brillar con excelencia y alma propia”.

“Mi mayor deseo es dejar huella, construir un legado y demostrar que desde la pasión, la fe y la perseverancia, se puede transformar el arte en destino”, concluye.