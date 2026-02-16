¿Dónde probar los mejores helados? Qué hacer en Viña del Mar para una tarde dulce

Si estás planeando tu visita y te preguntas qué hacer en Viña del Mar para endulzar la tarde, ya sea con un helado de agua para el calor, una paleta bañada en chocolate o probar sabores nuevos, no te pierdas las siguientes recomendaciones.

Desde La Nación te dejamos esta guía con los mejores locales y esos helados únicos que no puedes dejar de probar en tu recorrido por la costa y disfrutar al máximo de la Ciudad Jardín.

Un clásico de Ciudad Jardín

Helados Coletti

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres probar el verdadero gelato italiano, Coletti es una parada obligatoria en la calle 7 Norte.

Esta heladería tiene una historia que comenzó en 1957 con Giorgio Coletti en Italia y que hoy, tres generaciones después, mantiene viva Vincent Coletti con la misma pasión y recetas originales.

Su propuesta es 100% artesanal y sana, elaborada diariamente en su propio laboratorio. Cuentan con una amplia variedad de sabores que incluye opciones veganas, sin gluten y sin azúcar, ideales para disfrutar en sus banquitos al exterior. Además de sus famosos helados (que puedes pedir bañados en chocolate), ofrecen waffles de receta francesa y café de grano de primera calidad.

Los encuentras en 7 Norte 469, Viña del Mar. Además tienen un segundo local en Boulevard 68, Curauma.

Tanu Helados

Con más de siete años de historia, esta heladería eco consciente ha construido su identidad con helados artesanales propios que van rotando constantemente.

Con opciones inspiradas en los pueblos originarios alrededor del mundo, opciones veganas y los tradicionales gelatos. Podrás encontrar sabores como el ruibarbo, la rosa mosqueta y el calafate. Además, para quienes prefieren opciones más ligeras o plant-based, ofrecen helados veganos al agua y paletas con sabores frutales como pera, chirimoya, plátano y lúcuma.

Es el lugar perfecto para probar algo distinto y natural. Los encuentras en calle 5 Norte 329, Viña del Mar. Además de un nuevo local en Recreo en Camino Real interior s/n, a un costado de la plazoleta Lord Cochrane.

El paraíso de lo dulce

Maxidea

Si tu itinerario sobre qué hacer en Viña del Mar incluye consentir a la familia con una dosis extra de dulzura, Maxidea es el destino ideal en la Avenida San Martín. Este local rosa que te recordará a lo mejor de tu infancia funciona como un híbrido perfecto entre pastelería, heladería y cafetería, especializándose en formatos lúdicos y porciones generosas.

Puedes probar su Maxisándwich, preparación exclusiva de su local en Ciudad Jardín compuesto por dos galletas de vainilla con chips de chocolate, rellenas de helado artesanal a elección y, un toque extra de Nutella. También destacan sus waffles recién hechos, o acompañar tu helado en un cono cubierto por algodón de azúcar.

Es el lugar perfecto para una tarde en familia. Los encuentras en Avenida San Martín 485.

Gelateria Mò

Ubicada a pasos de Plaza Colombia en Viña, su sello es el respeto por el producto: helados de elaboración propia, libres de colorantes y con un sabor intenso.

Entre sus vitrinas destacan opciones cremosas como el cheesecake de maracuyá, pie de limón, cappuccino caramel y dulce de leche. Para los más golosos, puedes pedir tu helado bañado en cobertura de chocolate italiana o acompañarlo con un Volcán de Chocolate.

Los encuentras en Av. San Martín 469, Viña del Mar. Y para quienes buscan qué hacer en Santiago para probar esta misma mano artesana en su sucursal en el barrio Bellas Artes, en Monjitas 484.

Sabor italiano sin esperas

Heladeria de Alicia

Este local se distingue por su receta italiana y una impresionante vitrina con 36 sabores artesanales, ideal para quienes buscan muchas opciones y una atención rápida.

Entre sus especialidades, los visitantes destacan mezclas refrescantes y originales como el limón jengibre, coco, manjar plátano y el imperdible Baileys granizado. Es el lugar perfecto para ir a la segura y encontrar tu sabor favorito sin largas esperas.

Para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar, los puedes encontrar en San Martín 439.