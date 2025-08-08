Home Vanguardia "duro revés para paulina de allende-salazar: mega logró revertir m..."

Duro revés para Paulina de Allende-Salazar: Mega logró revertir millonaria indemnización por despido 

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad que presentó el canal, determinando que la señal deberá pagar un monto menor al establecido previamente.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Un duro revés judicial sufrió la periodista Paulina de Allende-Salazar, luego de que Mega consiguiera revertir la millonaria indemnización que debía pagar a la comunicadora por su despido. 

Consignar que la periodista fue despedida en 2023, tras sufrir un “lapsus” en pantalla, al llamar “paco” al carabinero Daniel Palma, quien fue asesinado durante una fiscalización en Santiago. Posteriormente, de Allende-Salazar demandó al canal, acusando una vulneración de sus derechos fundamentales.

Bajo este contexto, el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló en su momento a favor de la periodista, ordenando a la estación televisiva pagar $260 millones de indemnización y pedir disculpas públicas. 

No obstante, según reportó El Filtrador, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de nulidad que presentó el canal, invalidando la sentencia. 

A la vez, la Corte redujo la indemnización, determinando que Mega ahora deberá pagar $78 millones a la comunicadora 

En el desglose, la cifra se reparte en $3,2 millones por indemnización sustitutiva, $6,4 millones por años de servicio, $5,1 millones por recargo legal y $63,7 millones como indemnización adicional.

Además, se rechazó la solicitud de indemnización convencional que estaba pactada en la cláusula 10 del contrato de la periodista. El fallo detalla que la indemnización no es “a todo evento”, y que la declaración de un despido lesivo no permite establecer que fue por “necesidades de la empresa”.

Fuentes del citado medio señalaron que en Mega están tranquilos por la decisión, aunque aclaran que evalúan presentar otra arremetida para desestimar la demanda en su contra.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Almirón vuelve a criticar al arbitraje tras nueva expu...

El técnico de Colo Colo cuestionó la tarjeta roja que recibió en el duelo con Huachipato y afirmó que “no digo persecución, pero sí están muy atentos a lo nuestro. Es difícil competir así, nadie dice nada”.

Leer mas
Nacional

Mensaje del Presidente Boric a gabinete: “Gobern...

Al inicio de la reunión, el Jefe de Estado recordó a los seis mineros fallecidos en la División El Teniente de Codelco: Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

Leer mas
Nacional

Chile condenó la decisión de Israel de invadir y ocupa...

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió que “la ocupación de la Ciudad de Gaza (es una) medida que contraviene gravemente el derecho internacional y que amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/