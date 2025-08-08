Duro revés para Paulina de Allende-Salazar: Mega logró revertir millonaria indemnización por despido 

Un duro revés judicial sufrió la periodista Paulina de Allende-Salazar, luego de que Mega consiguiera revertir la millonaria indemnización que debía pagar a la comunicadora por su despido.

Consignar que la periodista fue despedida en 2023, tras sufrir un “lapsus” en pantalla, al llamar “paco” al carabinero Daniel Palma, quien fue asesinado durante una fiscalización en Santiago. Posteriormente, de Allende-Salazar demandó al canal, acusando una vulneración de sus derechos fundamentales.

Bajo este contexto, el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló en su momento a favor de la periodista, ordenando a la estación televisiva pagar $260 millones de indemnización y pedir disculpas públicas.

No obstante, según reportó El Filtrador, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de nulidad que presentó el canal, invalidando la sentencia.

A la vez, la Corte redujo la indemnización, determinando que Mega ahora deberá pagar $78 millones a la comunicadora

En el desglose, la cifra se reparte en $3,2 millones por indemnización sustitutiva, $6,4 millones por años de servicio, $5,1 millones por recargo legal y $63,7 millones como indemnización adicional.

Además, se rechazó la solicitud de indemnización convencional que estaba pactada en la cláusula 10 del contrato de la periodista. El fallo detalla que la indemnización no es “a todo evento”, y que la declaración de un despido lesivo no permite establecer que fue por “necesidades de la empresa”.

Fuentes del citado medio señalaron que en Mega están tranquilos por la decisión, aunque aclaran que evalúan presentar otra arremetida para desestimar la demanda en su contra.