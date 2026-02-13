Home Internacional "edmundo gonzález se contacta con líderes liberados y reactiva la ..."

Edmundo González se contacta con líderes liberados y reactiva la oposición en Venezuela

El opositor venezolano, candidato en las elecciones de 2024, dijo que se ha reunido con representantes del cuerpo diplomático para “intercambiar perspectivas sobre la situación institucional de Venezuela y la necesidad de avanzar hacia una solución real de garantías, respecto al Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

Patricia Schüller Gamboa
El opositor venezolano Edmundo González, candidato a las elecciones presidenciales celebradas en 2024, dijo este viernes que la “voluntad de cambio sigue viva y organizada” en Venezuela a pesar de las “circunstancias complejas” que atraviesa el país caribeño.

Según dijo, se ha reunido con representantes del cuerpo diplomático para “intercambiar perspectivas sobre la situación institucional de Venezuela y la necesidad de avanzar hacia una solución real de garantías, respecto al Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

“Estos espacios, que requieren discreción, son fundamentales para fortalecer el respaldo internacional a una salida pacífica y constitucional”, aclaró, según un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha mantenido conversaciones con opositores excarcelados el pasado 8 de febrero, como Jesús Armas, Perkins Rocha y Juan Pablo Guanipa, entre otros. Sobre la puesta en libertad de Armas, ha matizado que “su regreso es una buena noticia para su familia y para todos quienes creen en la justicia y la dignidad humana”.

“También conversamos con Perkins Rocha, en un intercambio necesario sobre el momento que vive el país y la responsabilidad de seguir defendiendo los derechos y las garantías democráticas. Cada excarcelación confirma que la presión cívica y la solidaridad no son estériles”, afirmó.

Además, ha mantenido una llamada telefónica con Guanipa, que fue liberado, detenido de nuevo y puesto bajo arresto domiciliario. “Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas. Todos ellos liberados sin aprobación de leyes, seguro que alguien dio una orden”, sostuvo.

“Quiero confesar la satisfacción de haber visto ayer a tantos jóvenes en la calle con la convicción intacta. La reconstrucción democrática exige liderazgo político coherente y conexión permanente con los ciudadanos”, remarcó.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
7
