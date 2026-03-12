EEUU confirma incendio en el portaaviones Gerald R. Ford en el mar Rojo: hay dos marinos heridos

El Ejército de Estados Unidos confirmó que un incendio afectó al portaaviones USS Gerald R. Ford mientras navegaba en el Mar Rojo. Desde Washington descartaron que el siniestro estuviera vinculado a un ataque de Irán.

La agencia Reuters informó que dos marinos resultaron heridos durante el incidente. Ambos se encuentran fuera de riesgo vital y reciben atención médica.

Incendio en el Gerald R. Ford

El comunicado oficial de la Armada estadounidense explicó que el fuego comenzó dentro del propio buque. “El 12 de marzo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78) sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida”, detallaron.

La institución también aseguró que el funcionamiento del portaaviones no se vio comprometido. “No hay daños en el sistema de propulsión del barco y el portaaviones continúa en pleno funcionamiento”, añadieron.

La Armada estadounidense indicó que los marineros lesionados están estables. “Dos marineros reciben tratamiento médico por lesiones que no ponen en peligro su vida y se encuentran estables. Se proporcionará información adicional cuando esté disponible”, concluyeron.

Estados Unidos había anunciado en febrero el envío del USS Gerald R. Ford a Medio Oriente. El despliegue se produjo en medio de la creciente tensión con Irán y ante la posibilidad de una escalada militar en la región.

El portaaviones es considerado el más grande del mundo dentro de su tipo. A fines de 2025 había participado en operaciones del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Contexto de tensión en Medio Oriente

El incidente ocurre en medio del actual conflicto regional. Estados Unidos e Israel han completado casi dos semanas de ataques contra Irán.

Irán ha respondido con represalias en distintos puntos del Medio Oriente. Entre ellas se incluyen bombardeos contra embajadas y el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.