Ejército israelí completa el cerco de la ciudad de Gaza en el norte de la Franja

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Herzi Halevi, confirmó este jueves que sus tropas han completado el cerco sobre la Ciudad de Gaza, localidad del norte de la Franja donde además están llevando operaciones armadas.



“Nuestras tropas han completado el cerco de la Ciudad de Gaza, el centro de la actividad de Hamás”, manifestó Hagari en rueda de prensa horas después de informar de que el Ejército israelí estaba en proceso de rodear la Ciudad de Gaza desde varias direcciones, según recoge The Times of Israel.



Por otro lado, Hagari indicó que las tropas israelíes están centradas en la campaña militar en Gaza, a pesar de que la milicia palestina y otras organizaciones terroristas estén tratando de “distraerles” de su objetivo, aludiendo así a las amenazas de grupos iraníes, la milicia libanesa Hezbolá o los huthis yemeníes.



En este sentido, cuestionado por un posible alto el fuego en la Franja de Gaza -demandado por algunos organismos internacionales para facilitar la evacuación de civiles y la entrega de suministros humanitarios-, Hagari indicó que se trata de un concepto que “no está sobre la mesa en estos momentos”.



Horas antes, Hagari aseguró que el Ejército israelí había “avanzado a otra etapa significativa en la guerra” después de que sus tropas hayan entrado “en el corazón del norte de Gaza”, “profundizando” así la ofensiva terrestre y alcanzando ciertos “logros” en su campaña contra Hamás.



Sin embargo, a pesar de celebrar avances en el norte de la Franja de Gaza, Halevi se refirió a la dificultad de los combates. “Las fuerzas están luchando en una zona urbana densa y compleja, que requiere combate profesional y valor”, añadió.



“Las fuerzas terrestres están acompañadas por Inteligencia precisa, con fuego desde el aire y desde el mar. Esta asociación hace que el combate sea mucho más eficaz”, sostuvo Halevi, quien destacó que los militares israelíes “luchan cuerpo a cuerpor contra un enemigo cruel”.



Sin embargo, a pesar de la complejidad del escenario de batalla, Halevi sostuvo que las tropas israelíes cuentan con la “enorme ventaja” de su “camaradería y el espíritu de batalla”. “El espíritu de la sociedad israelí y la Justicia de nuestra causa nos acompañan en todo momento”, subrayó.



Por otro lado, lamentó que la guerra tiene ya un “precio doloroso y difícil” tras la muerte de 18 soldados durante la operación terrestre, que se suman a los cerca de 1.400 fallecidos tras la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre.



Durante aquel ataque, la milicia palestina aprovechó también para tomar como rehenes a más de 200 personas, sobre las cuales Halevi aseveró que el Ejército israelí tiene la “obligación” de hacer que vuelvan sanas y salvas a sus hogares. Hamás ha liberado ya a cuatro personas.



COMBUSTIBLE A LA FRANJA DE GAZA



Por otro lado, Halevi se mostró dispuesto a permitir la entrada de combustible a la Franja de Gaza para su uso en hospitales, siempre y cuando se agoten por completo las reservas existentes en el enclave palestino.



“Hace más de una semana que nos dicen que se acabará el combustible en los hospitales, y no ha sido así”, manifestó Halevi, que ha asegurado que cuando se acaben las reservas, se enviará combustible pero “bajo supervisión”.



“Haremos todo lo posible para garantizar que no llegue a la infraestructura de Hamás y no sirva a los objetivos de guerra”, sostuvo el jefe del Estado Mayor israelí, que ha incidido en que lo mejor para la seguridad regional es que Hamás deje de controlar Gaza.



Más tarde, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, detalló que el jefe de Gobierno israelí no ha autorizado en ningún momento el suministro de combustible a la Franja de Gaza. Estimaciones de Estados Unidos señalan que Hamás controla cerca de 40 por ciento del combustible almacenado en el enclave palestino.