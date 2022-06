El desahogo de Carlos Palacios tras romper en llanto en Brasil

Carlos Palacios no aguantó y rompió en llanto en Brasil. El delantero chileno no pudo contener las lágrimas después de fallar una ocasión de gol en el último suspiro, cuando su remate dio en el palo en el empate sin goles de Vasco da Gama frente a Gremio, por la Serie B.

Y el ex Unión Española se desahogó en su cuenta de Instagram para referirse a los sucedido en la igualdad frente al conjunto de Porto Alegre.

“Estaba muy triste por lo que pasó al final del partido, pero mis compañeros me consolaron”, expresó el atacante criollo después del compromiso.

Además, el nacional subió una historia donde se ve una foto motivacional con el texto: “Cuanto más quieres que algo pase, más se tarda en suceder”.

Además, la imagen fue acompañada con el tema “No me voy a Detener”, obra de Rolex Quintana. “No me voy a detener hasta que logre cumplir mi sueño, y que en el bloque me vean diferente. Me voy a superar ya no le paro a critica de gente”, sostiene el fragmento escogido por el jugador.