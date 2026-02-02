“El diablo se viste a la moda” vuelve a la pantalla grande luego de dos décadas: Revisa el tráiler

La película El diablo se viste a la moda vuelve a instalarse en el centro de la conversación cinematográfica a casi 20 años de su estreno original, tras el reciente lanzamiento de su tráiler oficial. El regreso marca el retorno de una de las producciones más influyentes del cine comercial de mediados de los años 2000.

El anuncio generó una alta expectativa en distintas generaciones de espectadores, reactivando el impacto de una historia que trascendió la pantalla y se consolidó como un referente cultural.

La cinta, estrenada en 2006 y basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, retrata el mundo editorial y de la moda a través de una joven periodista que ingresa a una prestigiosa revista. En ese espacio, debe enfrentar las exigencias de una industria altamente competitiva. Desde su debut, el filme destacó por su narrativa accesible, su mirada al entorno laboral contemporáneo y sus personajes icónicos.

El elenco principal fue uno de los pilares de su éxito, encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Streep entregó una de las actuaciones más recordadas de su carrera como Miranda Priestly, rol que le valió una nominación al Óscar.

Hathaway dio vida a Andrea Sachs, consolidándose como una de las actrices más relevantes de su generación. Blunt, en tanto, brilló como Emily Charlton, uno de los personajes más populares del filme.

En el plano comercial, El diablo se viste a la moda fue un rotundo éxito de taquilla. Con un presupuesto moderado, recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial. Este resultado la posicionó como una de las producciones más rentables de su año y como un título de alto impacto dentro del cine comercial.

Su vigencia se ha mantenido gracias a retransmisiones constantes y su circulación en plataformas digitales, además de su fuerte influencia en la cultura popular. Frases, escenas y vestuarios se transformaron en referencias recurrentes, especialmente en el mundo de la moda y los medios. A ello se suma su representación de las dinámicas laborales y la presión profesional, elementos que permitieron que nuevas audiencias se identificaran con la historia.

Un legado que trasciende generaciones y moda

El estreno del tráiler del regreso de la película ocurre en un contexto distinto al de su lanzamiento original, con una industria cinematográfica marcada por la nostalgia y la revalorización de títulos emblemáticos. La apuesta busca reconectar con el público que vivió el estreno original y, al mismo tiempo, presentar la historia a nuevas generaciones.

Con este regreso, la película vuelve a posicionarse como un fenómeno mediático, recordando por qué, veinte años después, sigue siendo un título de referencia dentro de la historia reciente del cine.