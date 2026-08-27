El emotivo abrazo de Vidal a Vozinha antes de su debut en Colo Colo: Mira el momento 

El portero de Cabo Verde, Vozinha, está teniendo este miércoles su debut oficial con la camiseta de Colo Colo, en el partido ante Unión Española por la Copa Chile.

Y poco antes del inicio del encuentro, el cual se disputa en el Estadio Nacional, el guardameta protagonizó un especial momento junto a Arturo Vidal.

El “King”, quien no fue convocado al cotejo, asistió igualmente al reducto de Ñuñoa para acompañar al plantel. En ese marco, cuando el equipo estaba en el túnel del estadio y se preparaba para salir a la cancha, el capitán del Cacique tuvo un emotivo gesto.

Vidal abrazó afectuosamente al arquero caboverdiano y le entregó palabras de aliento. “Métele con todo, muchas bendiciones”, le dijo, para luego saludar al resto de sus compañeros.

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