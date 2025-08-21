Home Triunfo "el mensaje del plantel de la u tras los graves incidentes en arge..."

El mensaje del plantel de la U tras los graves incidentes en Argentina: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

En un comunicado compartido en redes sociales por algunos referentes del cuadro azul, como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, los jugadores del elenco estudiantil lamentaron lo ocurrido y subrayaron que “estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos”.

Leonardo Medina
Continúan las reacciones por el lamentable bochorno que se vivió en el Estadio Libertadores de América, tras los serios incidentes protagonizados por fanáticos de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, situación que obligó a cancelar el partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
