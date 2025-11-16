Elecciones presidenciales y parlamentarias: van 38 mil constancias en Comisaría Virtual

Este domingo 16 de noviembre se realizan en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio.

De acuerdo a datos entregados por Carabineros, hasta el momento unas 38 mil personas que no podrán votar este domingo, han dejado su constancia en Comisaría Virtual, informó Emol.

De ellas, alrededor de 30 mil ya fueron validadas y se espera que unas 500 mil personas hagan el trámite durante la jornada.



Carabineros llamó a tener “paciencia” ya que muchas personas están intentando ingresar al sitio web a la vez, lo que puede llevar a cierta saturación. Sin embargo, aclaró que el sistema funciona con normalidad.



Además de dejar la constancia en Comisaría Virtual, las personas impedidas para sufragar por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación, deben ir a una comisaría de forma presencial.

Constitución de mesas



El Servicio Electoral (Servel) reportó que, a menos de una hora de la apertura oficial de las mesas, el proceso de constitución avanza de manera desigual entre Chile y el extranjero. Hasta las 18:00 horas de este sábado, se habían conformado 11.208 mesas, equivalentes al 27,4% del total.



“En Chile, de un total de 40.473 mesas, se han constituido 11.148, correspondientes al 27,54%”, explicó la presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa. En el exterior, el avance es más lento debido a la diferencia de husos horarios. “En el extranjero, de un total de 427 mesas habilitadas, se han constituido 60, correspondientes al 14,05%”, puntualizó.



Este ritmo de instalación marca el inicio de una jornada clave: la primera vuelta presidencial con ocho candidatos, junto con la elección de diputados en todas las regiones y senadores en siete de ellas.

Ante este escenario, Figueroa insistió en la necesidad de que los votantes verifiquen sus datos antes de acudir a sufragar.



“Los electores y electoras podrán consultar si están habilitados para sufragar, si han sido designados vocales de mesa o miembros del colegio escrutador; y la ubicación de su local de votación”, señaló. La información está disponible en el sitio web del Servel y en los teléfonos habilitados para Chile y el extranjero.



