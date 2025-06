Elizalde condena violencia en La Araucanía y reafirma apuesta por el diálogo

Los nuevos atentados registrados en La Araucanía, con camiones incendiados, vehículos baleados y trabajadores agredidos, generó la inmediata reacción del Gobierno.



El más grave hecho ocurrió en Ercilla, donde un lienzo con amenazas a Gendarmería fue atribuido a la Resistencia Mapuche Malleco. El mensaje hace eco de declaraciones recientes del lonco Víctor Queipul, detenido tras protestar por restricciones a rituales mapuches en la cárcel de Angol y quien acusó discriminación por parte del organismo penitenciario.



Sobre esto último, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que “nosotros rechazamos toda forma de violencia y tal como lo ha dicho el Presidente de la República, no se construye un Chile más justo a través de la violencia”.



“Efectivamente se han producido estos atentados. Pero si uno analiza de la perspectiva del tiempo respecto al año 2021, que fue el peor año, hemos tenido una reducción significativa de los eventos de violencia rural al sur del río Biobío y particularmente en la Región de La Araucanía. Este año tenemos las mejores cifras de mucho tiempo”, sostuvo.



“No obstante, se han producido estos atentados y, por tanto, lo primero que queremos dar (a conocer) es que se van a investigar y los responsables tendrán que responder ante la justicia. Pero precisamente a medida que la justicia hace su trabajo, hay algunos grupos que se radicalizan”, dijo la autoridad.



“Y en ese contexto lo que queremos dar es que la violencia nosotros no la aceptamos, quien infrinja la ley tiene que responder ante la justicia y que el camino es el diálogo”, reiteró.



“El Gobierno, simultáneamente a las iniciativas en materia de seguridad, ha adoptado medidas tales como el Plan Buen Vivir para acelerar las inversiones en las provincias de Biobío, en las regiones de La Araucanía, en Los Ríos y Los Lagos, y también ha recibido el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que propone una nueva forma de trato entre el Estado de Chile y el pueblo macuche, y que ha tenido un apoyo transversal porque se trata de una comisión que tuvo integrantes de distintos signos políticos”, complementó.



“Pero respecto a la violencia, hemos sido categóricos, no la podemos tolerar y quien infrinja la ley tiene que responder ante la justicia y vamos a seguir trabajando en ese ámbito”, continuó.



“Y, de hecho, respecto a los hechos de violencia, ha habido un aumento en los últimos años también de las condenas respecto a quienes han cometido algún tipo de actos”, añadió.



“Lo relevante aquí es que nosotros no podemos tolerar ninguna forma de violencia, porque cuando se quema un camión o cuando se dispara un arma de fuego o cuando se atenta contra la seguridad de una persona, se está cometiendo un delito. Y en Chile, los que cometen delitos tienen que responder ante la justicia. Nadie puede burlar la ley. Así es simple”, afirmó Elizalde.



“La causa por la cual puede estar desarrollada esa acción es de una cuestión distinta. Pero en el hecho específico, cuando es delictivo, se tiene que responder ante la justicia. Y por eso hemos señalado que es un delito responder ante la justicia, pero eso no obsta que tenemos que probar un diálogo para efectos de dar a través de políticas de Estado una solución, a un tema que es más bien de fondo que se arrastra no solo por décadas, sino que por mucho tiempo”, finalizó.