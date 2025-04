Elon Musk vuelve a ser la persona más rica del planeta

La exsubsecretaria de Salud sostuvo que “las vacunas salvan vidas. Lo vimos en la pandemia, lo hemos visto a través de la historia. Esta discusión no debería estar sobre la mesa porque la evidencia es tan sólida que pone en riesgo la salud de nuestra población. Es muy importante no desinformar a la población, porque claramente puede producir un riesgo y una crisis sanitaria que no sabemos hasta dónde puede llegar”.