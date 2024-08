En busca del oro: Yasmani Acosta avanza a la final y asegura histórica medalla de plata en París 2024

“La Fiera” abordó la polémica que tiene con la animadora argentina, quien la habría dejado de seguir en redes sociales, y manifestó que “yo no creo que sea por miedo, pero puede estar molesta. Hay gente que te deja de seguir porque no quiere seguir viéndote o porque ya no te juntas”. Por su parte, Cecilia Gutierrez reveló un particular antecedente que tiene relación con Jean Philippe Cretton.