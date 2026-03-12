Home Nacional "en misa ecuménica, chomali llamó a proteger democracia y marginar..."

En misa ecuménica, Chomali llamó a proteger democracia y marginar la violencia

Durante su homilía, el arzobispo de Santiago dijo que “la democracia es un bien que se gana a gotas, pero se pierde a litros si no se cuida. Estos días solemnes son una invitación a protegerla con cada gesto y cada palabra”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
En misa ecuménica, Chomali llamó a proteger democracia y marginar la violencia

En la misa ecuménica que se realizó en la Catedral Metropolitana con todas las autoridades del nuevo gobierno, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, llamó a proteger la democracia y mantener la violencia fuera de la vida pública

Durante su homilía, Chomali dijo que “la democracia es un bien que se gana a gotas, pero se pierde a litros si no se cuida. Estos días solemnes son una invitación a protegerla con cada gesto y cada palabra”.

Además, invitó a las nuevas autoridades a mantener la violencia lejos de la vida pública, provenga de donde provenga y “en cualquiera de sus formas, pues no podemos arriesgar lo que tanto nos costó recuperar”.

“Las futuras generaciones no merecen eso; merecen vernos atentos a las necesidades de los demás, anhelantes de buscar siempre la verdad, diligentes en promover el bien común y claros a la hora de decir no a la violencia. Lo repito: no a la violencia en todas y cada una de sus formas”, instó el cardenal.

Reflexionó sobre la importancia del diálogo en el gobierno el que calificó como “una valiosa herramienta que evitará que la política se convierta en imposición sobre otros”.

Manifestó su esperanza de que se erradique la corrupción


También manifestó su esperanza de que se erradique la corrupción dentro de los aparatos estatales, la cultura del “amiguismo” y del más vivo.

“No puede ser que quienes ejercen esta noble vocación sean percibidos como las personas más desprestigiadas y de menor credibilidad de la sociedad. ¡No puede ser! Urge políticos consecuentes, creíbles en el decir y en el actuar”, enfatizó.

El arzobispo finalizó su discurso deseándole éxito al Presidente José Antonio Kast en su mandato, poniendo siempre su labor en servicio de la ciudadanía.

“Los jóvenes de nuestra patria puedan creer nuevamente en el servicio público como una de las vocaciones más hermosas, más nobles y necesarias de la vida social”, culminó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
EEUU confirma incendio en el portaaviones Gerald R. Fo...

El comunicado oficial de la Armada estadounidense explicó que el fuego comenzó dentro del propio buque. “El 12 de marzo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78) sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida”, detallaron.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Valparaíso y Viña del Mar: “Santos del Es...

La muestra del artista urbano Rodrigo Estoy llega al Museo Palacio Vergara con 14 pinturas al óleo que exploran el mundo interior del autor a través de escenas simbólicas y teatrales. La exposición estará abierta al público con entrada gratuita.

Leer mas
Nacional
Chile y Estados Unidos firman declaración conjunta sob...

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario Landau, en presencia del Presidente Kast.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/