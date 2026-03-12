En misa ecuménica, Chomali llamó a proteger democracia y marginar la violencia

En la misa ecuménica que se realizó en la Catedral Metropolitana con todas las autoridades del nuevo gobierno, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, llamó a proteger la democracia y mantener la violencia fuera de la vida pública



Durante su homilía, Chomali dijo que “la democracia es un bien que se gana a gotas, pero se pierde a litros si no se cuida. Estos días solemnes son una invitación a protegerla con cada gesto y cada palabra”.



Además, invitó a las nuevas autoridades a mantener la violencia lejos de la vida pública, provenga de donde provenga y “en cualquiera de sus formas, pues no podemos arriesgar lo que tanto nos costó recuperar”.



“Las futuras generaciones no merecen eso; merecen vernos atentos a las necesidades de los demás, anhelantes de buscar siempre la verdad, diligentes en promover el bien común y claros a la hora de decir no a la violencia. Lo repito: no a la violencia en todas y cada una de sus formas”, instó el cardenal.



Reflexionó sobre la importancia del diálogo en el gobierno el que calificó como “una valiosa herramienta que evitará que la política se convierta en imposición sobre otros”.

Manifestó su esperanza de que se erradique la corrupción



También manifestó su esperanza de que se erradique la corrupción dentro de los aparatos estatales, la cultura del “amiguismo” y del más vivo.



“No puede ser que quienes ejercen esta noble vocación sean percibidos como las personas más desprestigiadas y de menor credibilidad de la sociedad. ¡No puede ser! Urge políticos consecuentes, creíbles en el decir y en el actuar”, enfatizó.



El arzobispo finalizó su discurso deseándole éxito al Presidente José Antonio Kast en su mandato, poniendo siempre su labor en servicio de la ciudadanía.



“Los jóvenes de nuestra patria puedan creer nuevamente en el servicio público como una de las vocaciones más hermosas, más nobles y necesarias de la vida social”, culminó.