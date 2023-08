“En Santiago viví en la calle. No tenía un peso”: Manuel García recordó sus inicios en la música con dramática confesión

El cantante Manuel García reveló este jueves los durísimos días que vivió al llegar por primera vez a Santiago. Afirmó que tuvo que vivir en la calle y sin nada de dinero.

En conversación con Radio Pauta, el intérprete de 53 años habló sobre su infancia en el Cerro La Cruz de Arica, un barrio popular que nació de una toma sin agua, sin luz y sin calles establecidas.

Reveló que su temprano gusto por la música lo motivó a estudiar guitarra y trasladarse a Santiago por una oportunidad que le surgió en la Universidad Católica.

Afirmó que llegó “con lo puesto”, junto a su mochila y una guitarra.

García afirmó que no cuenta mucho sobre esto, pero quiso revelar que pasó un tiempo viviendo en la calle. “En algún minuto yo acá en Santiago viví en la calle, por venirme a estudiar. No tenía un peso en un momento y me mantenía de lo que podía, de andar tocando por ahí, en algún bar, en alguna parte, en alguna actividad que con otros músicos nos daba algún pesito para resolver el día”, confesó.

“Comíamos mucho pan con queso y tomábamos mucha agua más que ninguna otra cosa”, recordó.

“Yo era una persona que ni siquiera sabía usar una escalera mecánica o usar un boletito de Metro. Para mí, la capital era absolutamente un monstruo en un comienzo, tal vez indomable, pero interesante siempre y desafiante”, cerró el artista.