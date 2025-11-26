Home Vanguardia "“entiendo el disgusto”: kidd voodoo reveló su postura política lu..."

“Entiendo el disgusto”: Kidd Voodoo reveló su postura política luego de ola de críticas

Ad portas de la segunda vuelta, el cantante nacional utilizó su Instagram para responder un comentario y despejar dudas, aunque sin comprometerse del todo.

Eduardo Córdova
Kidd Voodoo enfrentó una ola de presiones en plena campaña presidencial, luego de que seguidores le exigieran definir públicamente su postura política.

A través de redes sociales, varias figuras del espectáculo han revelado su elección presidencial, mientras que otras han decidido mantenerse al margen.

Sin embargo, algunos seguidores no han estado conformes con el silencio de ciertos artistas, por lo que han comenzado a presionarlos para que hagan público su apoyo.

Esto fue lo que vivió Kidd Voodoo, quien durante la primera vuelta mantuvo en reserva su predilección, situación que derivó en una ola de comentarios pidiéndole definirse entre dos opciones: Jeannette Jara o José Antonio Kast.

“Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar”, partió señalando, sin entrar en detalles.

¿Le tuvo miedo a la política?

Además, Kidd Voodoo añadió: “Es por eso que estas canciones son elegidas para ser publicadas en un contexto como el de ahora donde, debemos nuevamente ser protagonistas de una elección que definirá el futuro de nuestro país los próximos 4 años, que todos como chilenos tendremos que saber enfrentar”.

“Entiendo el disgusto debido a mi no pronunciación en esta primera vuelta electoral, la verdad es que la variedad de ideas y candidatos era muchísima, pero bueno coma ahora que vamos a la decisiva y solo hay dos candidatos, está mucho más claro por dónde va el tren”, señaló.

Para cerrar, el artista aseguró que incluso las canciones que ha decidido versionar recientemente tienen guiños políticos, aunque prefirió no profundizar, dejando el tema en suspenso.

“Como último aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensamiento político y que obvio como todo lo sucedido conmigo durante este año, está enfocado en nada más que hacer cultura, ya que comparto el pensamiento de los autores hablaré más en el debido momento pero por ahora, eso”, cerró el cantante.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

