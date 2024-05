“¿Es real tu divorcio de Ben Affleck?”: La pregunta que descolocó a Jennifer Lopez durante el estreno de “Atlas”

Son varios los rumores que han rondado sobre el matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, luego de que durante los últimos días se filtrara un posible quiebre en su relación que los mantendría disputando una carrera legal.

Ahora, en medio de la conmoción suscitada por el estreno de “Atlas”, la cantante debió afrontar la pregunta de un periodista con relación a su vínculo con Affleck, dando paso a un incómodo momento durante la ronda de preguntas.

Tras la consulta de sus colegas, y sin mayor dilación, el hombre lanzó: “¿Es real tu divorcio de Ben Affleck?”.

“¿Cuál es la verdad? Para la prensa mexicana”, acotó el comunicador entre las risas incómodas de los asistentes y de la propia actriz, quien se vio descolocada por la pregunta.

Sin embargo, López surfeó y entregó una acotada respuesta: “Eres mejor que eso”, lanzó.

Tras ello, la conferencia de prensa llegó a su fin, pero, antes de que el elenco se retirara, el actor Simu Liu, tomó la palabra y defendió a JLO, quien es productora del filme.

“Jen es la productora de esta película, y la razón por la que yo estoy aquí en esta bella película es porque a Jen le importa y le importan las cosas como la representación, diversidad y ella es una jefa”, lanzó en respuesta al comunicador.

Jennifer Lopez and Simu Liu shut down a reporter asking about Ben Affleck during ‘Atlas’ press junket. pic.twitter.com/Hb45HCEtxl