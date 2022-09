Espinoza: “Le dije a Boric que íbamos a perder estrepitosamente y me dijo que estaba equivocado”

“Yo se lo dije al propio Presidente Boric en Cerro Castillo. Le dije: ‘Presidente, vamos a perder estrepitosamente’ y él me dijo: ‘Fidel, estás profundamente equivocado. Vamos a ganar ampliamente’. ¿Y eso por qué? Porque obviamente él escuchaba a sus personas más cercanas, quienes le decía que estaba ganado, y eso fue un error garrafal”.

Así lo dio a conocer en T13 Noche, el senador socialista Fidel Espinoza.



Añadió que “la gente me decía que no iban a votar a favor, a pesar de que votaron a favor en el plebiscito de entrada, porque consideraban que muchos de los aspectos de los convencionales habían transgredido ciertos principios y normas que ellos consideraban que se habían accedido”.



“La soberbia, no del Gobierno, la de los convencionales, sobre todo, fue lo que nos llevó a esa estrepitosa derrota del domingo”, sostuvo.



Espinoza expresó que “yo he sido muy criticado dentro del mundo de la izquierda misma. Pueden decir de mí cualquier cosa, pero menos que soy un parlamentario que está detrás de un escritorio, porque ando en terreno. Yo recorro las caletas, los campos, las poblaciones, el mundo deportivo”.



El parlamentario agregó que no le parece que el Ejecutivo sea parte del nuevo proceso constituyente.



Según señaló, la nueva titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, dijo este jueves que “el Gobierno no se iba a entrometer en este proceso. Yo creo que es lo correcto, desde mi punto de vista y lo digo con mucha humildad, el Gobierno no puede estar los cuatro años en el proceso constituyente porque se va a abstraer de los problemas que tiene la ciudadanía”.



“¿Hoy día qué quiere la gente? ¿Qué nos dice a nosotros la gente? Que de una vez por todas empiece a gobernar. Es decir, que una vez por todas tengamos, primero, personeros de Gobierno en todo Chile que sean afines al Gobierno. Tenemos un 40% de gente del Gobierno de Piñera que están liderando los principales servicios de nuestras regiones. Eso es un absurdo a seis meses”, afirmó.



“Segundo, nosotros creemos que el Gobierno tiene que sacar adelante la agenda que ha comprometido con el país. La reforma tributaria, la reforma de las pensiones, que mejoren las pensiones a los chilenos, que vayamos a los temas de fondo por los cuales los chilenos salieron a la calle en el estallido social, que no fueron los que los convencionales llevaron a la convención al final”, argumentó.



Agregó que “desde ese punto de vista, yo considero que Ana Lya Uriarte dice el primer día que no se van a introducir hoy día en esas materias y hoy día ya aparecen declaraciones en donde dice que la nueva Convención tiene que ser con escaños reservados y paritaria, que fue el proceso que fracasó”.



“Hay que entender que ese proceso fracasó estrepitosamente. Los chilenos le dijeron a ese proceso que no servía. Fue un 62%. Tenemos que entender que el veredicto popular fue demasiado categórico, que no nos escucharon”, añadió.