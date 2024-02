“Estoy traumada”: Thalía reveló que fue diagnosticada con extraño trastorno del gusto

Por medio de un video compartido través de sus redes sociales, la cantante mexicana Thalía confesó que fue diagnosticada con Disgeusia, un trastorno que se presenta como una falla en la percepción de los sabores.

“Estoy traumada. Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. ¿Qué? Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo”, reveló la intérprete en su cuenta oficial de TikTok.

“¿Qué hago? De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7”, añadió.

La cantante confesó que la condición comenzó en 2023, pero que no le tomó mayor importancia, ya que pensó que sería por un corto periodo de tiempo. “Esto me empezó a finales del año pasado. No les había dicho nada, porque pensé que se iba a terminar, pero no. Sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años”, añadió.