Estudiantes se movilizan en el centro de Santiago

Estudiantes se movilizan desde la mañana de este jueves por el centro de Santiago.

La convocatoria fue realizada por las organizaciones estudiantiles ACES, Confech, Red de Solidaridad Estudiantil y Feusach. Esto en rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno.



Marchan bajo la consigna “El derecho a la Educación no se Recorta, se Garantiza”.

Entre las propuestas del Gobierno que generaron controversia se encuentran la limitación del acceso a la gratuidad en la educación superior. Además del programa Becas Chile y el aumento de la fiscalización del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desde el movimiento estudiantil advierten que estas iniciativas podrían afectar las condiciones de acceso, permanencia y financiamiento de los estudios, consignó Cooperativa.