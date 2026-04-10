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Exministro Raúl Figueroa vincula agresión a Lincolao con estallido social: “No es muy distinto”

El extitular de Educación sostuvo, en Radio Infinita, que lo ocurrido en la Universidad Austral “es un hecho de violencia política donde grupos, en este caso ya adultos, tienen una clara intención de silenciar y deslegitimar lo que legítimamente tiene el poder”.

Patricia Schüller Gamboa
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Exministro Raúl Figueroa vincula agresión a Lincolao con estallido social: “No es muy distinto”

El exministro de Educación, Raúl Figueroa, calificó como “gravísimo” el ataque que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, en Valdivia. Advirtió que el episodio no es un hecho aislado, pues tiene que ver con una forma de hacer política.

“No es muy distinto a lo que vimos en octubre de 2019. La única diferencia es que en octubre de 2019 se vio a una enorme escala”, señaló Figueroa en entrevista con Radio Infinita. Vinculó la violencia política del estallido social y lo ocurrido en Valdivia.

Para el exministro, lo ocurrido en la Universidad Austral “es un hecho de violencia política donde grupos, en este caso ya adultos, tienen una clara intención de silenciar y deslegitimar lo que legítimamente tiene el poder”, afirmó.

Figueroa cree que debe haber “castigo, porque es una actitud ilegítima, ilegal, constitutiva de delito. Si no hay castigo, la condena verbal pasa a ser poco relevante”.

Respecto al rector de la Universidad Austral, señaló que existe una responsabilidad innegable del anfitrión. “Hay una obligación de quienes invitan a la ministra no solo de resguardarla físicamente, sino de asegurar que en la universidad ocurra lo que se espera: respeto, diálogo e intercambio fluido de opiniones”.

“Reducir el debate solo al control de mochilas sería un error político”

Figueroa puso el foco en la violencia que afecta al sistema escolar, donde los datos son igualmente preocupantes. “Cuatro de cada diez docentes han sido agredidos por estudiantes, y los casos de violencia entre pares van en aumento”.

Sobre el plan “Escuelas Protegidas” del Gobierno, que incluye revisión de mochilas, prohibición de capuchas y mayores herramientas disciplinarias para docentes, Figueroa valoró la iniciativa, pero advirtió que es claramente insuficiente. “Reducir el debate solo al control de mochilas sería un error político y un error técnico”, precisó.

“Cuando existen hechos de violencia fuerte que empiezan a replicarse, es porque jóvenes que ya se sienten que no pertenecen y que tienen pocas herramientas de reacción, encuentran en esos actos una especie de modelo”, advirtió.

A eso se suma, a su juicio, la legitimación cultural de la violencia que se instaló tras octubre de 2019. “Estamos viendo en parte las consecuencias de haber legitimado esa violencia. Culturalmente se instaló como un mecanismo legítimo de solución de conflictos y no podemos pretender que eso se resuelva de un día para otro”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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