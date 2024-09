Expogame Santiago te regala un auto al más puro estilo de MrBeast

Desde el 11 al 13 de octubre, el Centro Cultural Estación Mapocho recibirá una nueva edición de Expogame, que en esta oportunidad sorprenderá a los asistentes con el Concurso Desafío Omoda C5. Además, este año, donde se celebra la primera década de la feria, estará presente el invitado estelar Troy Baker, junto con extraordinarias actividades para toda la familia.

Troy Baker es un reconocido actor de voz y músico estadounidense que interpreta a los personajes principales de diversos videojuegos. Destaca en su trayectoria dar la voz a Joel Miller de “The Last of Us”, rol que encarna Pedro Pascal en la serie de HBO, y su actuación en la misma serie, como James, en el episodio “When We Are in Need”.

Para participar en el Concurso Desafío Omoda C5, debes ser mayor de 18 años, residir en Chile, y llenar el formulario de inscripción https://bit.ly/GanaUnOMODAC5-EnExpogame, el cual también está disponible en las historias de Instagram de Expogame y en los sitios web de Expogame y Omoda.

Asimismo, es necesario seguir a @omoda.chile en Instagram y TikTok, tener licencia de conducir Clase B y asistir a Expogame Santiago 2024.

El formulario de inscripción se cerrará el sábado 12 de octubre para confirmar asistencia de los participantes, y el desafío se llevará a cabo el domingo 13 a las 17:00 horas en el escenario principal de Expogame Santiago 2024. Los preseleccionados serán contactados previamente y deberán estar presentes en el evento.

Por otra parte, como en versiones anteriores, los asistentes a Expogame Santiago podrán hacer uso del Pasaporte Expogame, app exclusiva con desafíos y retos que deben ir desbloqueando. Con los Cristales Expogame (puntos) obtenidos, podrán canjear premios increíbles de los auspiciadores del evento y visualizar en tiempo real su proceso y nivel de jugador.

Del mismo modo, se desarrollará la Expogame Champions, torneo de videojuegos en el que participan las personas que más Cristales Expogame lograron recolectar durante todo el evento, cuyo gran ganador viajará a Los Ángeles, EEUU, para conocer las oficinas de los creadores de League of Legends y Valorant, Riot Games.

En tanto, los cosplayers volverán a tener un beneficio exclusivo. Durante estos tres días, a través del Cosplay Pass, tendrán acceso liberado sólo de 13:00 a 15:00 horas, y a partir de las 15:00 horas, contarán con un 15% de descuento en su ticket, en ambos casos deberán realizar una inscripción previa en el formulario que la organización publicará días antes.

Como ya es tradición, Expogame Santiago contará con lo mejor del mundo geek, los videojuegos y las series, además de grandes sorpresas junto a sus sponsors: Burger King, Duracell, Samsung, Kryzpo, JBL y Fanta.