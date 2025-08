Faloon se refiere a su relación actual con Jean Paul Pineda: “Hace dos años que no les da nada a sus hijos”

Faloon Larraguibel será una de las invitadas la noche de este viernes a un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, espacio en el que se referirá a la relación actual con su expareja, Jean Paul Pineda.

De acuerdo a un adelanto al que accedió Página 7, la ex “Yingo” entregará detalles acerca del desalojo de la casa donde vivía con sus 3 hijos, y también revelará que no recibe apoyo económico por parte de Pineda para los menores.

Respecto al desalojo, aseguró que fue algo en lo estuvo involucrado su excuñado y Pineda. “Ellos se pusieron de acuerdo. Esto no viene de parte de mi excuñado, viene de mi exmarido, que quiere sacar a sus hijos de la casa donde viven, de su zona de confort, de su zona segura”, sostuvo.

Luego, en torno al nulo apoyo económico del exfutbolista, indicó que “la demanda la presenté hace tres meses. Me otorgaron una pensión provisoria, pero no se ha cumplido (…). Hace dos años que no les da nada a sus hijos, y tampoco los ve”.

Acerca de cómo vivió el momento del desalojo, señaló que “yo me fui antes de que me desalojaran, fue dos días antes de que llegara el receptor judicial. Porque te sacan las cosas a la calle, te sacan como sea, aunque uno tenga niños… A ellos no les interesa. Me vino una corazonada y dije: ‘me tengo que ir a cualquier lugar’, encontré algo rápido y me moví con mis hijos”.

“No me llevé nada, dejé todo. Solo me llevé mi ropa, la ropa de los niños… Salí corriendo, con miedo”, añadió.

En cuanto a sus hijos, comentó que “ellos saben todo, son niños de 9, 8 y 6 años… Siempre les he explicado todo. Jamás he hablado mal de su padre. Siempre les he dicho: ‘Tu papá tiene que solucionar algunos problemas’. Pero mis hijos lo entienden”.

Además, afirmó que el cambio de casa terminó siendo bastante positivo. “Nos cambiamos y nos cambió la vida. Fue un cambio de energía. Los niños están felices”, expresó.