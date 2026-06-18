Familia de Messi actualiza estado de salud de su padre y acusa un “interés mediático irresponsable”

La familia de Lionel Messi compartió un comunicado este jueves, para pronunciarse ante los rumores que han circulado en las últimas horas sobre el estado de Jorge Messi, padre del futbolista.

Previamente, este miércoles se reveló que el padre del ídolo argentino atravesaba por un complejo estado de salud. Y luego, durante esta jornada, incluso se especuló en el país vecino acerca del supuesto fallecimiento de Jorge.

Bajo ese contexto, la familia de Messi alzó la voz y, además de actualizar el estado del padre del jugador, realizaron un duro descargo.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.

“Profundo malestar por la falta de sensibilidad”

A la vez, expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

“La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”, añadieron.

En ese sentido, mencionaron que “cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, remarcaron.

También, se mostraron agradecidos por las “muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas”. En paralelo, pidieron que “se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

“Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”, concluyeron.