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VIDEO: Ucrania vuelve a golpear una refinería de Moscú con un ataque sorpresa
Ucrania lanzó este jueves un nuevo ataque aéreo contra una refinería de petróleo ubicada en Moscú, marcando la segunda ofensiva de este tipo registrada durante la presente semana. El objetivo atacado se encuentra dentro del perímetro de la capital rusa. Además, está situado a unos 15 kilómetros del Kremlin en línea recta y a cerca de 25 kilómetros por carretera.