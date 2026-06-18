Qué hacer en Santiago: los tenedores libres peruanos que debes conocer en la capital

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante de la cocina peruana, la capital cuenta con varios tenedores libres donde puedes disfrutar de una amplia variedad de preparaciones en un solo lugar.

Ceviches frescos, causas, ají de gallina, lomo saltado, parrillas y postres, forman parte de la oferta de estos restaurantes que han conquistado a los fanáticos de la gastronomía peruana. Estos locales destacan por sus extensos buffets y propuestas pensadas para compartir con amigos, familia o celebrar ocasiones especiales.

Qué hacer en Santiago: los tenedores libres peruanos que debes visitar en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático de la gastronomía peruana, Perú Mágico Tenedor Libre es una de las alternativas más populares para disfrutar de una amplia variedad de preparaciones en formato buffet.

El lugar ofrece ceviches, comida criolla, platos calientes, carnes, arroces, frituras y una selección de postres típicos. Además, el local suele ser una opción muy elegida para celebraciones familiares, reuniones con amigos y cumpleaños.

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Este restaurante ubicado en Ñuñoa destaca por combinar la cocina tradicional peruana con influencias internacionales, incorporando sabores asiáticos, europeos y chilenos en distintas preparaciones.

Su buffet ofrece una amplia variedad de platos que incluyen ceviches, causas peruanas, ají de gallina, lomo saltado y diferentes acompañamientos. Uno de los mayores atractivos es la estación de ceviches, donde se pueden encontrar distintas versiones y fusiones, incluyendo preparaciones inspiradas en la cocina nikkei.

Además, cuenta con carnes preparadas al momento y la experiencia se complementa con una selección de postres y una destacada barra de coctelería de autor.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres peruanos para recorrer Providencia, Santiago Centro y La Reina

Somos Perú Buffet

Dirección: Av. Francisco Bilbao 1042, Providencia, Región Metropolitana.

El buffet incluye estaciones de ceviches, comida criolla peruana, carnes a la parrilla, frituras, platos calientes y postres, permitiendo probar distintos sabores en una sola visita. Entre las preparaciones que suelen estar disponibles destacan clásicos como el lomo saltado, ají de gallina, arroz chaufa, anticuchos, ceviches y diversas carnes recién preparadas en la parrilla.

Gracias a esta variedad, se ha convertido en uno de los tenedores libres peruanos más populares de Providencia para compartir en familia o con amigos. Además, el local suele ofrecer promociones especiales y beneficios para cumpleaños.

@richi.almicrofono Somos Perú Buffet, Providencia 🇵🇪: Hoy acompáñame a conocer este tenedor libre de gastronomía peruana 🍽️, en donde podrás disfrutar de variadas preparaciones como carnes a la parrilla, ceviches, lomo saltado, ají de gallina, postres y mucho más por $19.900 (de Lunes a Viernes) 🤩. 📌 Avenida Francisco de Bilbao 1042, Providencia (metro cercano es el más cercano con 10 a 15 minitos de caminata) 🗓️ Lunes a sábado de 12.30 a 00:00 hrs / Domingos de 12.30 hasta las 23:00 hrs. 💸 Buffet adultos Lunes a Viernes: $19.900 / niños: $9.900 (de 4 a 10 años) / No incluye bebestibles, Excepto feriados y festivos) 💸 Buffet adultos Sábados y Domingos: $22.900 / Niños: $10.900 (de 4 a 10 años) / No incluye bebestibles. 💰 Promo Sábado y Domingo: 2 buffet x $ 27.900 – a partir de las 18:00 hrs (Feriados: a partir de las 18:00) / No aplica a festivos ➡️ Cumpleañero no paga buffet: Promoción válido todos los días, el mismo día del cumpleaños. Mínimo +1 acompañante que pague el buffet (Promoción no aplica para Día de la Madre ni San Valentin) ➡️ Promos no acumulables #santiago #tenedorlibre #chile #foodie #recomendaciones ♬ Fiesta en el Corazón – Hugo Kade

Casa Valerio

Dirección: Av. Larraín 6580, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Casa Valerio Buffet es una alternativa que combina gastronomía peruana, sushi y parrillas en formato tenedor libre.

Uno de los mayores atractivos del local es su estación de carnes a la parrilla preparadas al momento, donde es posible encontrar distintos cortes, además de opciones como salmón y pulpo. A esto se suman preparaciones típicas de la cocina peruana, ceviches, sushi, ensaladas, empanadas, papas fritas, camote frito y diversas frituras.

La experiencia también incluye una sección de postres y una variada oferta de acompañamientos, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes disfrutan probando diferentes preparaciones.

@richi.almicrofono Casa Valerio, La reina 🍽️: Hoy acompáñame a conocer este tenedor libre de gastronomía peruana 🍽️, en donde podrás disfrutar de variadas preparaciones como carnes a la parrilla, ceviches, lomo saltado, ají de gallina, postres y mucho más por $19.900 (de Lunes a Viernes) 🤩. 📌 Avenida Larraín 6580, La Reina (a unos 5 minutos caminando de Metro Fernando Castillo Velasco) 🗓️ Lunes a sábado de 12.30 a 00:00 hrs / Domingos de 12.30 hasta las 23:00 hrs. 💸 Buffet adultos Lunes a Viernes: $19.900 / niños: $9.900 (de 4 a 10 años) / No incluye bebestibles, Excepto feriados y festivos) 💸 Buffet adultos Sábados y Domingos: $22.900 / Niños: $10.900 (de 4 a 10 años) / No incluye bebestibles. 💰 Promo Sábado y Domingo: 2 buffet x $ 27.900 – a partir de las 18:00 hrs (Feriados: a partir de las 18:00) ➡️ Cumpleañero no paga buffet: Promoción válido todos los días, el mismo día del cumpleaños. Mínimo +1 acompañante que pague el buffet (Promoción no aplica para Día de la Madre ni San Valentin) ➡️ Promos no acumulables #tenedorlibre #santiago #datos #foodie #recomendaciones ♬ sonido original – Richi~ Datos Foodie y Destinos

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago, Región Metropolitana.

Su propuesta reúne una gran variedad de preparaciones tradicionales peruanas. Entre las entradas suelen encontrarse ceviches, causas, papas a la huancaína, empanadas de queso y otras opciones. En los platos de fondo destacan clásicos como el lomo saltado, ají de gallina, tallarín saltado, arroces con mariscos y distintas preparaciones de pescado y cerdo.

El recorrido gastronómico continúa con una estación de postres donde es posible encontrar especialidades como suspiro limeño, crema volteada, mousse de maracuyá, torta tres leches y fruta fresca. Además, el local cuenta con amplios salones para celebraciones familiares, cumpleaños y eventos corporativos, incluyendo espacios más privados para grupos.