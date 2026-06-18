Kast por menores haitianos: “La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”

Durante la reunión este jueves de todos los poderes del Estado en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de los niños haitianos que ingresaron entre los años 2022 y 2025 para reunificación familiar, cuyo paradero se desconoce.



El encuentro se prolongó por casi dos horas. Estuvieron presentes representantes de la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados.



A través de su cuenta de X, el Mandatario señaló que “nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”.

Tras la cita, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió la coordinación de la fuerza de tarea que se encargará de ubicar a los niños.



Wulf recordó. “Se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado. Y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”.

