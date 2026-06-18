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“¡Fuera de aquí!”: Antonella Ríos revela la vez que Raquel Argandoña la basureó

Según relató la actriz, el episodio ocurrió recientemente y la tomó por sorpresa. “El otro día la Raquel me tiró la media foca”, contó la exintegrante de “Que te lo Digo”.

Eduardo Córdova
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“¡Fuera de aquí!”: Antonella Ríos revela la vez que Raquel Argandoña la basureó

Antonella Ríos reveló un incómodo encontrón que tuvo con Raquel Argandoña en dependencias de Chilevisión, específicamente en la zona de camarines del canal.

Según relató la actriz, el episodio ocurrió recientemente y la tomó por sorpresa. “El otro día la Raquel me tiró la media foca”, contó la exintegrante de “Que te lo Digo”.

La confesión fue realizada durante el podcast “Di La Verda Rosa”. Allí, su relato sorprendió tanto a Ingrid Cruz como a Francisca García-Huidobro.

Posteriormente, Antonella intentó explicar el origen del conflicto. “Es que me vio y quizás yo, en el programa de Sergio Rojas, dije algo de ella, quizás”, comentó la actriz, según recogió La Cuarta.

Pese al incómodo momento, Ríos aseguró que tiene intenciones de mejorar la relación con Argandoña. Por lo mismo, bromeó con una estrategia para acercarse nuevamente a ella.

“Entonces, yo voy a hacer una campaña para todos los días abuenarme con Raquel”, afirmó Antonella. En ese momento, Francisca García-Huidobro le sugirió que fuera a visitarla a su camarín.

El momento que desató la tensión

La actual panelista de “Plan Perfecto” reconoció que el episodio la dejó complicada. “Es que ya me tiró la foca. Entonces, necesito consejos”, señaló entre risas.

Ante esa declaración, García-Huidobro quiso saber más detalles y le preguntó directamente: “¿Fuiste al camarín y te echó la foca?”.

Fue entonces cuando Antonella entregó más antecedentes sobre lo ocurrido. “Es que yo la vi mirándome. Entonces, estábamos ahí en la parte de camarines y yo de repente siento unos ojos… Bueno, la cosa es que me ve y yo le digo: ‘Hola Raquel, ¿tú me odias a mí?’. Haciéndome la simpática”, relató.

Sin embargo, la respuesta de Argandoña no fue la que esperaba. “Me mira y me dice: ‘¡Fuera de aquí! Sigue para allá y no me saludes más’”.

Finalmente, Ríos insistió en que no piensa rendirse y que seguirá intentando acercarse a la animadora. “Entonces, yo me hice una campaña de que todos los días, desde el día uno, voy recuperando la confianza de Raquel”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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