Presidenta de la FECh: “No es justo pagar una deuda injusta como el CAE”

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Laura Mlynarz, se refirió a la actual situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).



En Radio 13C señaló que “pagar una deuda que es injusta, en un contexto injusto y de una manera injusta, no es justo”.



La dirigente universitaria se preguntó. “¿Es justo que a una persona que no está pudiendo llegar a fin de mes se le estén embargando las cuentas?”.



Añadió que “claro que se pagan las deudas, pero lo que pasa es que en este último tiempo hemos escuchado mucho la frase de que hay que pagar justamente, lo que no se está dando”.

“El Gobierno ha cambiado de manera permanente su relato”

Según Laura Mlynarz, “el Gobierno ha cambiado de manera permanente su relato. Primero dijo que iban a embargar a quienes tienen un sueldo de cinco millones de pesos. Después resulta que no era así, que era para sueldos de tres millones y medio de pesos. Y ahora ese rango ha ido a la disminución”.



Añadió que “esta semana tuvimos una reunión con deudores y deudoras del CAE, y también asistimos al Parlamento. Y los distintos testimonios que conocimos no van en esa línea, pues últimamente se les ha ido embargando en su mayoría a personas que no tienen los niveles de sueldos señalados por el Gobierno”.

“No es justo que estén embargando las cuentas a familias que no están alcanzando a llegar a fin de mes”

Remarcó que “no es justo que estén embargando las cuentas a familias que no están alcanzando a llegar a fin de mes con sus ingresos, porque ha aumentado el costo de la vida por el alza de las bencinas y por otros factores”.



La dirigente agregó que “dentro de las posibilidades, suena lógico que quien gana tres millones y medio de pesos o cinco millones vaya pagando de forma paulatina una deuda. Pero la realidad es que el 70% de los deudores del CAE tiene un promedio de ingreso de 750 mil pesos. Por eso es que no nos hace sentido que se generalice sobre los deudores, pues los que ganan cinco millones de pesos son una minoría”.



La estudiante de la Universidad de Chile dijo que “hacemos un llamado primero a detener los embargos, pues ese no puede ser el mecanismo de cobro de la deuda, dado que es incongruente con la realidad de las familias chilenas”.



Agregó que “la asamblea de deudores habla de la restitución de los bienes para quienes tienen menores ingresos. Y también esperamos que en el horizonte se vea el problema de fondo, porque el CAE llegó a un punto de crisis. Ojalá que esto reabra la discusión sobre cuál será el sistema propuesto de financiamiento de la educación superior, especialmente de la de carácter público”.



Según Laura Mlynarz , “debe haber un acuerdo transversal sobre el CAE, y esto no se resuelve con la gratuidad, que llega al percentil seis y además se está rigiendo bajo la lógica de las universidades privadas, que regulan el mercado”.



La presidenta de la FECh sostiene que “el horizonte al que hay que llegar tiene que ver con que la educación pública debe ser gratuita. Y también hay que ir paso a paso hacia la condonación de las deudas, aunque para eso falta mucho tiempo”.



Por último, la dirigente señaló que “lamentablemente, no tenemos contacto con el Ministerio de Educación, aunque lo hemos pedido. Se le entregó una carta a la ministra (María Paz Arzola) hace más de un mes, y no ha habido respuesta”.