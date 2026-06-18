Qué hacer en Santiago: panoramas imperdibles para estas vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno son la oportunidad perfecta para salir y descubrir nuevas experiencias junto a la familia. Desde actividades que fomentan la creatividad y el aprendizaje hasta parques temáticos, espectáculos interactivos y panoramas al aire libre, la Región Metropolitana cuenta con una amplia oferta para grandes y pequeños durante estas semanas de descanso.

Por ello, si todavía no tienes planes para los próximos días y te preguntas qué hacer en Santiago, aquí encontrarás diversas alternativas para aprovechar al máximo el receso escolar. Disfrutando de entretenidas jornadas sin salir de la capital.

Qué hacer en Santiago: experiencias interactivas para disfrutar en familia

Slime Huum

Dirección: Mall Paseo San Bernardo, San Bernardo, Región Metropolitana.

Dirección: Mallplaza Vespucio, La Florida, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante las vacaciones de invierno, Slime Huum es una experiencia interactiva que combina creatividad, juego y exploración sensorial para niños y familias.

Los visitantes pueden tocar, estirar y experimentar con distintas texturas, colores y aromas. La experiencia incluye talleres guiados donde cada participante. En la actividad se puede crear su propio slime personalizado y llevárselo a casa.

Por otra parte, uno de los momentos más entretenidos es la posibilidad de preparar un divertido “helado slime”. Una creación inspirada en los helados tradicionales, pero elaborada completamente con slime y materiales decorativos.

Xtreme Ice

Dirección: Plaza Carlos Ossandón, La Reina, Región Metropolitana.

Xtreme Ice cuenta con una pista de patinaje donde pueden participar personas de distintas edades y niveles de experiencia, ya que incluye patines, casco para todos y se pueden utilizar los tradicionales pingüinos de apoyo, por si necesitas una mano.

La experiencia combina deporte, entretenimiento y actividad física en un ambiente pensado para disfrutar durante todo el invierno. Las personas que celebran su cumpleaños pueden acceder de forma gratuita, transformando la visita en una opción ideal para festejar una fecha especial.

Family Fest by Hasbro

Dirección: Cenco Florida, Av. Vicuña Mackenna Ote. 6100, La Florida, Región Metropolitana.

Family Fest aparece como panorama por si buscas qué hacer en Santiago durante las vacaciones de invierno. Es una experiencia familiar que reúne algunos de los personajes y marcas más populares de la infancia.

El evento cuenta con más de 2.000 metros cuadrados donde encontrarás universos temáticos inspirados en Peppa Pig, Play-Doh, My Little Pony, Furby, Nerf, Transformers y Monopoly.

Uno de los elementos más entretenidos del recorrido es el Pasaporte Explorador, que permite completar desafíos, obtener insignias y descubrir sorpresas.

Qué hacer en Santiago: panoramas llenos de acción y diversión durante las vacaciones de invierno

Funpark

1)Dirección: Mall Plaza Oeste, Av. Américo Vespucio 1501, Cerrillos.

2)Dirección: Mall Paseo Quilín, Av. Américo Vespucio 3300, Peñalolén.

3)Dirección: Mall Arauco Maipú, Av. Américo Vespucio 399, Maipú.

4)Dirección: Parque Araucano, Pdte. Riesco 5330, Las Condes.

5)Dirección: Espacio Urbano Puente Alto, Av. Concha y Toro 1149, Puente Alto.

6)Dirección: Mall Arauco Quilicura, Av. Bernardo O’Higgins 581, Quilicura.

Funpark es un parque de diversiones inflable con más de 2.000 metros cuadrados de juegos, donde niños y adultos pueden saltar, correr, deslizarse y superar distintos desafíos.

El recinto cuenta con castillos inflables gigantes, toboganes de gran tamaño y circuitos de obstáculos que combinan actividad física, adrenalina y entretenimiento para todas las edades. Por otra parte, todo se desarrolla en un espacio techado y climatizado, ideal para disfrutar durante los días más fríos de la temporada.

Durante estas vacaciones de invierno, Funpark presenta su experiencia especial “Invierno Fantástico”, una propuesta temática que transforma el parque en un mundo lleno de personajes, música y actividades familiares. Superhéroes, princesas y otros personajes recorren el recinto acompañando a los visitantes en distintas dinámicas y sorpresas.

Pueblito de Las Vizcachas

Dirección: Camino a San José del Maipo 05109, Puente Alto, Región Metropolitana.

Entre el 20 de junio y el 5 de julio, los visitantes podrán disfrutar de talleres, recorridos guiados, juegos inflables, kayak y diversas actividades recreativas pensadas para aprovechar el receso escolar al aire libre. El recinto contará con eventos temáticos y exposiciones especiales que se irán desarrollando durante las dos semanas de vacaciones.

Dentro su programación se encuentra: Magical Fest, Otagamer, Expo Fútbol, Expo Turismo, Expo Bomberos, el Día del Asteroide y jornadas de adopción de mascotas, entre otras actividades diseñadas para toda la familia. Habrá buses de acercamiento desde la Plaza de Puente Alto hacia el parque, facilitando el acceso de quienes deseen participar de este panorama.

Qué hacer en Santiago: talleres, cultura y actividades gratuitas para niños

Invierno Aventura con Cultura

Dirección: Diversas sedes en Quilicura (revisar ubicaciones y horarios en la publicación).

Invierno Aventura con Cultura es una iniciativa gratuita que llevará actividades artísticas y recreativas directamente a distintos lugares de Quilicura.

Entre el 22 y el 26 de junio, se realizarán talleres culturales simultáneos en 12 sedes comunitarias de la comuna, permitiendo que niños, niñas y sus familias participen de experiencias creativas sin necesidad de inscripción previa. Solo deben asistir al lugar y horario indicado para sumarse a las actividades.

La programación contempla talleres de dibujo, pintura, creación de máscaras y otras propuestas artísticas pensadas para fomentar la imaginación, la expresión creativa y el aprendizaje, todos los materiales necesarios para participar serán entregados de manera gratuita.

Centro Cultural La Moneda

Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago, Región Metropolitana.

Durante junio y julio, el espacio ofrecerá una variada agenda que incluye talleres creativos de modelado en barro, escritura, creación de títeres y otras actividades artísticas orientadas a estimular la imaginación y el aprendizaje a través del juego. Además, habrá lectura, patrimonio, como clubes de lectura, espacios de mediación lectora, la Casita de los Libros y lanzamientos de publicaciones. generando instancias para acercar la cultura a personas de todas las edades.

Otro de los atractivos será Explora y Crea en Invierno, un espacio permanente con manualidades, actividades participativas y propuestas de creación colectiva para compartir en familia.