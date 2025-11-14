Home Vanguardia "fecha confirmada: mega revela cuándo anunciarán la parrilla de ar..."

Fecha confirmada: Mega revela cuándo anunciarán la parrilla de artistas para el Festival de Viña 2026

El canal dio a conocer el día y horario en que revelará el line up del evento viñamarino, el cual se llevará a cabo entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año.

Leonardo Medina
Tras varias semanas de expectación, Mega confirmó la fecha en que darán a conocer la parrilla de artistas para el Festival de Viña del Mar 2026. 

Al igual que el año pasado, la señal del grupo Bethia indicó que realizará el anuncio mediante un programa especial. 

Dicho espacio se emitirá la noche del próximo viernes 21 de noviembre, después de “Meganoticias Prime”. 

En la misma línea, el canal detalló que el conductor de este programa especial será José Antonio Neme, quien desempeñó esta misma labor en 2024.

Cabe destacar que hace algunos días, el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino, había asegurado que “la parrilla lleva semanas completa con sus artistas y el anuncio se hará en el momento que sea oportuno. Puedo adelantar que se viene una versión espectacular”. 

¿Cuándo será el Festival de Viña del Mar 2026?

El Festival de Viña del Mar 2026 se llevará a cabo entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año, y sus animadores volverán a ser Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina

