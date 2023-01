Filtran incendiarios mensajes de ex directiva del Barcelona contra Messi

Lionel Messi dejó el Barcelona en agosto de 2021, pero un conflicto legal lo mantiene vinculado al elenco culé. El medio español El Periódico publicó este jueves polémicos mensajes que relacionan a exdirigentes con el astro argentino, los cuales fueron obtenidos por la policía catalana Los Mossos d’ Escuadra, los que investigan quiénes filtraron el millonario contrato del argentino con el club.

En 2021, el diario El Mundo escribió una nota titulada: “El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça”. En este, el medio detalló cómo era el contrato del argentino en el que se dijo que el jugador podía recibir más de 555 millones de euros por cuatro temporadas. Messi, quien tenía una relación áspera con la dirigencia, expresó su molestia y junto a sus abogados tomó acciones legales para dar con los responsables. La directiva culé se defendió y aseguró no tener nada que ver con la filtración.

No obstante, en la investigación llevada a cabo por Los Mossos d’ Escuadra apareció un correo que contradice esa versión. Los involucrados son Josep María Bartomeu, ex presidente del club; Román Gómez Ponti, ex jefe de la asesoría jurídica del Barcelona; y Oscar Grau, CEO del equipo en ese entonces.

El 22 de marzo, Gómez le envió un correo a Bartomeu con copia a Grau, donde propuso el despido de jugadores y la toma de medidas para atentar contra el prestigio de estos. “Tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente”, redactó.

Meses después la nota fue publicada en El Mundo. Los dirigentes se comunicaban por un grupo de WhatsApp. “Barto, de verdad, no puedes ser tan buena persona con esta rata de cloaca (Messi). El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él”, comentó Gómez Ponti. Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato debería sumarse Pinto, la renovación de Suárez de Fati, ¿Rodrigo (hermano del argentino) agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas”, agregó Gómez, quien siguió descargando su enojo contra Messi.

Por su parte, Grau respondió que estaba de acuerdo en muchas cosas con Gómez, pero que debían cuidar la imagen del Barcelona. Al conocer que Messi tomaría acciones legales, Gómez añadió: “Barto, reitero, si me presentan una querella, yo explicaré cosas. Y la única cosa buena fue que ellos cobraron una comisión por no hacer nada, aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador”.

Messi no fue el único afectado por los dichos de Gómez, Gerard Piqué y Sergio Busquets también fueron nombrados. El Periódico informó que los dirigentes podrían ser los responsables de filtrar información confidencial de los jugadores a la prensa.

El equipo de abogados de Bartomeu señaló en un comunicado, tras los controversiales mensajes que en la segunda página del informe, su defendido comenta que la filtración hace mal al FC Barcelona. “Observándose de la lectura del propio informe, cómo el Sr. Bartomeu lejos de participar en la filtración, considera que la misma es negativa, mientras los Mossos llegan a la surrealista y kafkiana conclusión de que el Sr. Bartomeu tendría algo que ver con la misma”, agregaron.