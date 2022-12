Fiscal nacional: Senadores critican llamado de Boric a presidente de la Suprema

Un artículo de La Tercera reveló este jueves que el Presidente Gabriel Boric llamó al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para consultarle sobre la posibilidad de que haya un nuevo concurso para definir la quina de postulantes a fiscal nacional.



Ello después del fracaso en las nominaciones de José Morales y Marta Herrera, quienes fueron escogidos por el Gobierno -en primera y segunda instancia- de la quina pero no lograron el respaldo de dos tercios del Senado.



La situación generó reparos por parte de los senadores. Por ejemplo, Matías Walker (Demócratas) acusó que “acá hay un problema de fondo y de forma. El problema de fondo es que el Presidente contradice su discurso. Por una parte le reprocha al Senado que con el rechazo al nombre de Marta Herrera se pierde tiempo en la persecución de la delincuencia al no tener un fiscal nacional titular que pueda enfrentarla con empoderamiento, ratificado por los tres poderes del Estado, con lo que concuerdo”.



“Por lo mismo, no se entiende que ahora le pida al presidente de la Corte Suprema que llame a un nuevo concurso, porque eso sí significaría dilatar en demasía por meses el reemplazo de Jorge Abbott como fiscal nacional”, añadió, criticando que además “no se respeta a quienes concursaron en tiempo y forma, presentaron sus antecedentes, fueron a presentar su plan para fiscal nacional a la Corte Suprema y, de alguna manera, se menosprecia a quienes concursaron en tiempo y forma”.



A ello añadió “un problema de forma, porque si bien es lógico que los poderes del Estado tengan que conversar entre sí y tiene que haber de alguna manera una colaboración entre los tres poderes del Estado, el Presidente al llamar directamente al presidente de la Suprema se expone a una negativa a la petición y no sería de extrañar que la Corte Suprema, por las razones que acabo de señalar finalmente opte por no llamar nuevamente a un concurso y termine rellenando la quina y proponiendo en este caso a dos nuevos nombres, en reemplazo tanto de Marta Herrera como también de la abogada Fernández”.



En tanto, el senador Rojo Edwards (Republicanos) acusó “intervencionismo” y dijo que el llamado “corroboraría nuestra sospecha que el Presidente Boric lo que busca es controlar la persecución penal por la vía de politizar la fiscalía porque la delincuencia claramente no es su prioridad”.



“A sabiendas de que sería rechazada, nominó a la fiscal Marta Herrera para luego después del rechazo presionar a la Corte Suprema a que nomine una nueva quina en la evidente esperanza de que se incluya algún comunista o frenteamplista. El Presidente con esto está demostrando que está dispuesto a reventar la institucionalidad para sacar un provecho político de la situación”, cuestionó



En tanto, su par Iván Moreira (UDI) dijo que “la designación de un nuevo fiscal nacional ha estado plagada de acusaciones y una campaña sucia pocas veces vista. En este escenario, parece imprudente que el Gobierno del Presidente Boric busque un nuevo concurso y llame al Presidente de la Corte Suprema”.



“La falta de tino de prudencia es evidente. La Corte Suprema debe ser independiente para decidir, en su mérito, si corresponde otro concurso; más aún que ya nos había señalado que no habría un llamado nuevo a concurso”, remarcó.



Mientras que el senador Pedro Araya (Indep-PPD) advirtió que “de ser efectivo lo que ha trascendido en algunos medios de prensa respecto de dicha llamada telefónica, deja en una situación bastante compleja a la Corte Suprema, ya que si el máximo tribunal decide llamar a un nuevo concurso se podría cuestionar si la decisión que tomaron estuvo influenciada por la llamada del Mandatario o fue porque efectivamente estimaron que se daban los supuestos legales para un nuevo concurso”.