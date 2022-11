Fiscalía confirma que se investigan 309 denuncias por violencia sexual durante el estallido social

El Ministerio Público confirmó que hay 309 casos que se están investigando y que tienen relación con denuncias de delitos sexuales que se habrían cometido durante el estallido social.



En específico, son 254 casos por “desnudamientos forzados”, 47 denuncias por violación y otras ocho por delitos de abuso sexual y violación.



El 21 de octubre pasado, diputadas oficialistas, junto a organizaciones sociales feministas, solicitaron al Ministerio Publico información sobre las denuncias de violencia sexual ocurridas durante el estallido social.



Esto, luego que el Presidente Gabriel Boric dijera que “personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir”, en el marco de las manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre de 2019.



En tanto, la Fiscalía informó que “de acuerdo a la información disponible sobre las denuncias realizadas dentro del periodo consultado, existen 47 denuncias que han sido identificadas con la marca de ‘violencia sexual’ y 254 denuncias registradas como ‘desnudamiento forzado’, las cuales deben entenderse como violencia sexual en el sentido amplio dado que pueden configurar delitos de vejaciones, apremios y/o tortura de carácter sexual, entre otros”.



Asimismo, añadió que “ocho denuncias por los delitos de violación, abuso sexual por sorpresa y/o sin consentimiento y abuso sexual con circunstancia de violación”.



Por su parte, la diputada Francisca Bello (CS) posteó en su Twitter que “hablar de violencia sexual no es un sinónimo de hablar de condenas, comprender la complejidad de la violencia sexual implica comprender que hay muchas trabas institucionales que explican que no siempre existirá denuncia”.



“Con esto claro, espero justicia y reparación para todas las víctimas y todo mi apoyo para darle una perspectiva de género a los procesos judiciales, para que las mujeres se sientan acompañadas y escuchadas”, agregó.



Un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) ofició al Mandatario para pedirle explicaciones y antecedentes de los supuestos casos de violaciones y abusos sexuales cometidos por Carabineros, luego que el Mandatario mencionara el pasado 18 de octubre que hubo violaciones a los derechos humanos, como estos hechos de violencia sexual.



En la ocasión, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que “no dudo que haya denuncias, no dudo que haya situaciones que hay que investigar, pero ¿Dónde comete su error el Presidente Boric? En atribuir él un resultado de delito, cuando no le corresponde al Presidente de la República hacerlo”.



Por último, la Fiscalía detalló que actualmente existen 10.761 casos en que se investigan delitos de violencia institucional. En específico, por las indagaciones de violencia sexual ha habido diez investigaciones formalizadas, de las cuales una corresponde a una denuncia de violencia sexual, ocho desnudamientos forzados y una por delitos sexuales.