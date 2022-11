Fiscalía revela aumento de 112% de encerronas en la RM

La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Occidente publicó un informe revelando un aumento del 111,8% en las encerronas ocurridas en la Región Metropolitana.



El documento informó un crecimiento de 132 casos entre el tercer trimestre de este año y el del año anterior, además de un aumento de 32 casos (14,7%) en relación al segundo trimestre de este año.



El 38% de estos delitos ocurrió en una autopista o carretera, mientras el 62% restante ocurrió en alguna avenida principal, calle o pasaje de la RM. Las comunas con mayor robo violento de vehículos fueron Maipú, San Bernardo y Pudahuel, mientras que las marcas más sustraídas fueron Chevrolet, Mazda, Ford, Kía, Peugeot, Hyundai, Mercedes Benz, Volkswagen y BMW.



La cifra contrasta con lo señalado por el Gobierno, desde donde afirmaron que este tipo de delitos ha disminuido gracias al Plan Antiencerronas (ANEN).



De hecho, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó a fines de septiembre que ese mes se habían producido 219 casos menos de “encerronas” en relación al mismo periodo de mayo, mientras que se habían logrado detener a 379 personas por este tipo de ilícitos.



“Esas son muy buenas noticias para la ciudadanía. No es suficiente, no es razón de celebrar, pero demuestra que hay un camino en el cual vamos a seguir perseverando y el cual seguiremos recorriendo”, consignó Vergara.



Cifra que en su momento también fue entregada por Carabineros. “A la fecha podemos decir que, desde el mes de junio a septiembre, ha existido una disminución de los casos de robos violentos de vehículos, registrando a la fecha, un total de 627 casos versus los 846 que tuvimos cuando partimos el análisis de esta situación”, dijo el director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Marcelo Araya, el 27 de septiembre.



FISCAL EXPLICA LA DIFERENCIA



El jefe de la Fiscalía de Primeras Diligencias Occidente y de Análisis Criminal y Foco Investigativo, Sergio Soto, especificó que el informe del Ministerio Público no solo considera datos de Carabineros, sino también de la Policía de Investigaciones y las denuncias de las víctimas, además de considerar otras variables.



“Al respecto de las diferencias que puedan existir con las cifras de Gobierno tiene una justificación y una respuesta que es bastante seria”, comentó.



“Primero las cifras que da el Gobierno son relacionadas con todos los delitos violentos que afectan a vehículos, en eso se incluyen los portonazos, los abordazos, los robos a aplicaciones, en cambio en la información que nosotros proporcionamos en estos reportes es exclusivamente sobre el delito de encerronas, una modalidad que está dentro del universo que contempla el análisis de Carabineros y por lo mismo de lo que informa el Gobierno”, explicó.



De esta manera, subrayó que “nosotros en definitiva lo que hacemos es una calificación más jurídica de lo que en lo que en principio pueden realizar las policías”.



“Me explico: existe un ítem dentro de los antecedentes o dentro de las características de los delitos por parte de las policías que dice que es robo de vehículos en general, pero para nosotros un robo de vehículo no tiene un significado jurídico porque en definitiva lo que se sustrae es el vehículo pero no la modalidad con la cual se sustrae, que es lo importante, que puede ser un robo con intimidación. Y ahí es en definitiva es donde se pueden generar estas dicotomías, estas diferencias de criterios, que permiten determinar que un hecho, por ejemplo, para las policías no sea una encerrona y para nosotros sí porque hay un análisis un poco más de fondo al respecto”, consignó.



Sin embargo, recalcó que “de acuerdo a los datos que nosotros hemos levantado exclusivamente de encerronas, nunca estos delitos han ido a la baja, sino que durante todo este periodo 2022 se han ido incrementado.Solamente, por ejemplo, si analizamos las del tercer trimestre del 2022, con el segundo trimestre de este año, aumentaron un 14%. Lo cual equivale a un aumento”, aclaró.



Finalmente, el persecutor recalcó que “nosotros analizamos solamente encerronas, los datos que proporciona Carabineros y el Gobierno son delitos violentos relacionados con vehículos, que es un universo mayor, por eso en definitiva pueden generar esa discrepancia, lo que yo le puedo señalar es que, respecto a las encerronas, van en aumento y han ido en aumento durante este 2022, ese es un tema que quede súper claro”, enfatizó la autoridad del Ministerio Público al medio anteriormente citado.



“NO QUIERO ENTRAR EN POSTURA DE DATOS”



La situación fue consultada al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Respondió que el Plan ANEN “ha estado radicado fundamentalmente en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay una mesa de trabajo incluso con participantes del sector privado, particularmente las empresas concesionarias”.



“No quiero entrar a una postura de datos, porque los datos que ha entregado el subsecretario de Prevención del Delito son distintos a esos datos”, subrayó, para luego recalcar que “lo más importante son los acuerdos que se han tomado para evitar encerronas y robos de vehículos”.



El subsecretario advirtió que estos crímenes son parte “de una actividad criminal organizada. Los vehículos no se roban solo para usarlos, se usan para sacarlos del país, clonarlos, venderlos o venderlos por partes. Hay un negocio detrás”



En esa línea, la autoridad apuntó a que se debe “mejorar las condiciones de seguridad en las rutas concesionadas y mejorar la fiscalización en el mercado secundario de vehículos”



Por ello, Monsalve resaltó que en la Ley de Narcotráfico que se está tramitando, se establece que las empresas dedicadas a la comercialización de vehículos deben “reportas sus operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero”.