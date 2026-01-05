Fue visto por última vez hace dos semanas: Reportan que ciudadano chileno está desaparecido en Japón

Familiares reportaron la desaparición del ciudadano chileno Sebastián Aitken (44), quien fue visto por última vez hace dos semanas, el 19 de diciembre, en la ciudad de Kawasaki, ubicada dentro del área metropolitana de Tokio.

El ciudadano chileno lleva cerca de 20 años residiendo en el país asiático, antecedente que fue considerado relevante por su entorno al momento de iniciar la búsqueda.

Según información entregada por la familia a Radio Biobío, la última vez que se le vio fue alrededor de las 19:00 horas (local) en el centro comercial LAZONA Kawasaki, punto que actualmente concentra parte de las diligencias iniciales.

En cuanto a sus características físicas, la familia detalló que Sebastián “es un hombre de 44 años, mide aproximadamente 1,72 metros, es de contextura gruesa, tiene el cabello negro y corto, y usa barba”.

Además, precisaron que “al momento de su desaparición vestía una polera negra y un jockey negro, información clave para su identificación”, por lo que pidieron especial atención a estos elementos.

De manera paralela, el grupo familiar ya tomó contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Consulado de Chile en Tokio y la Policía de Investigaciones, con el fin de activar los protocolos de cooperación internacional correspondientes.

“Asimismo, se solicita que cualquier antecedente sea informado de inmediato a la policía local, ya que incluso información que parezca menor podría resultar determinante para avanzar en la investigación”, expresaron.

Para canalizar los antecedentes, la familia habilitó exclusivamente el teléfono y WhatsApp +56 9 8768 8378 y el correo electrónico info.seba.aitken@gmail.com, con el objetivo de recibir información de forma directa y confidencial.

“Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave”, indicaron finalmente.