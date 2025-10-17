Gene Simmons por la muerte del histórico Ace Frehley: “Nadie puede igualar su legado”

Gene Simmons utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los fanáticos de Kiss y expresar su pesar por la muerte de su excompañero de banda, Ace Frehley, quien falleció a los 74 años víctima de una hemorragia cerebral.

El bajista y cofundador de Kiss junto a Paul Stanley recordó con cariño a “Spaceman”, destacando su aporte a la historia del grupo y señalando que formaría parte del homenaje que la banda recibirá en diciembre.

“Nos rompe el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar su legado. Sé que amaba a sus fans. Me lo dijo muchas veces. Y lo que es más triste, Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado de la roca. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!”, escribió Simmons en su publicación.

Ace Frehley se incorporó a Kiss en 1973 como guitarrista principal, pocas semanas después de que Paul Stanley (voz y guitarra), Gene Simmons (voz y bajo) y Peter Criss (voz y batería) fundaran la banda en Nueva York.

El músico permaneció en la agrupación hasta 1982 y regresó entre 1996 y 2002, dejando su huella en riffs y solos emblemáticos de canciones esenciales del catálogo de Kiss, presentes en los discos “Kiss” (1974), “Hotter Than Hell” (1974), “Dressed to Kill” (1975) y “Destroyer” (1976). Estos primeros cuatro álbumes transformaron para siempre el rock and roll, tanto en lo musical como en lo visual.