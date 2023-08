General Yáñez tendrá que “pedir disculpas públicas” a víctima de trauma ocular

El Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente la demanda de Pedro Guerrero Olmedo ingresada en 2021 donde solicita las disculpas públicas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y una indemnización del Fisco por $340 millones.



Según consignó La Tercera, todo ocurrió el 20 de octubre del 2019 cuando Guerrero salió a comprar y se encontró con un enfrentamiento entre manifestantes y policías apostados en el cerro Barón, cuando de pronto, desde 30 metros aproximadamente, un uniformado disparó un arma a perdigones que le pegó de lleno en la cara con lo que perdió la visión.



Los abogados de la víctima expusieron en la demanda que “es a Carabineros de Chile a quien le corresponde acreditar, que en cada uno de los casos en que funcionarios suyos dispararon armas de fuego ocasionando graves daños a don Pedro Guerrero, lo hicieron actuando prudente o diligentemente. Si aquella prueba no es aportada, no cabe más que presumir negligencia y/o falta de servicio en cada uno de los casos expuestos”.



Y el juzgado civil, si bien rechazó el pago de $ 340 millones, sí consideró necesario el pago de una indemnización por parte del Fisco por $40 millones, pero también fijó un criterio que -hasta ahora- no se había tomado en cuenta en este tipo de instancias: las disculpas públicas de Yáñez.



En la resolución, la jueza Carmen Gloria Vásquez, indicó que “el tribunal tiene en consideración que atendido el daño, la reparación necesariamente debe ser en equivalente, el que generalmente consiste en una suma de dinero; no obstante, también puede consistir en un equivalente no pecuniario, como (…) disculpas públicas”.



“A la parte demandada, a través del Director General de Carabineros de Chile, a pedir disculpas públicas al demandante, por las lesiones ocasionadas a consecuencia de la falta de servicio de la referida institución, en dos diarios de circulación nacional”. Esta declaración deberá ser emanada una vez que la sentencia esté “firme y ejecutoriada”, ordenó la magistrada.



El abogado de Libertades Públicas y socio del estudio jurídico Chahuán-Letelier-Lledó, Guillermo Chahuán, valoró la sentencia.



“Esto nos parece de la máxima relevancia como Asociación por las Libertades Públicas, porque el respeto de los derechos humanos por parte de los organismos del Estado es especialmente relevante en contextos de crisis. Esta es la primera sentencia favorable que obtenemos. El resto de los procedimientos, en Santiago y en otras regiones, siguen y seguirán su curso (…). Aún no existe una política estatal de reparación integral a las víctimas de traumas oculares”.



En el trámite de la demanda fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien asumió la representación del Fisco y, por ende, del propio general Yáñez.



En ese sentido, al contestar la demanda, el abogado del organismo, Michael Wilkendor, expuso en un escrito que “la característica propia de la responsabilidad civil consiste en satisfacer una obligación de dar correspondiente al pago de una suma determinada de dinero como valor de equivalencia al daño experimentado por la víctima en su patrimonio y condiciones de personalidad”.



“Nada está más alejado que exigir la ejecución de una prestación de hacer, como es la condena a efectuar disculpas públicas, lo cual se aviene a una función punitiva de la responsabilidad que simplemente reparatoria de reponer a la víctima en el estado anterior al hecho dañoso y, cuando ello no es posible, concederle un valor de satisfacción mediante una suma dineraria por concepto de indemnización de daño moral”, agregó.



Al ser consultado Carabineros sobre si el general Yáñez pedirá las disculpas públicas que ordena el fallo, señalaron que la institución “no se puede referir a causas judiciales que se encuentran en trámite”.