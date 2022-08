Gobierno descarta decretar Estado de Excepción en Los Ríos

La ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó la tarde de este jueves que el Gobierno determinó no extender el Estado de Excepción a la Región de Los Ríos.



La secretaria de Estado señaló que “hemos resuelto como Gobierno seguir avanzando y profundizando las medidas de seguridad en torno al refuerzo policial, los puntos de control, como también el trabajo colaborativo con las distintas autoridades y comunidades de esta región”.



“Comprendemos la preocupación y compartimos el trabajo de cada una de las personas que se desempeñan en esta región, como también los lamentables hechos de violencia que han sido víctimas. Hemos analizado en detalle los eventos de este último año, como también de los años anteriores, los fenómenos que hay detrás y los grupos organizados que lamentablemente los han cometido, y esperamos enfrentarlos con todas las capacidades del Estado, con la colaboración del Ministerio Público, de nuestras policías, para desatar y alejar la violencia del todo el territorio nacional”, manifestó.



Siches remarcó que “el día de ayer estuvimos con el parlamento presentando los distintos antecedentes en torno a los estados de excepción constitucional presentes. Evidentemente hay en un grado de información que no podemos detallar y que es parte de la estrategia que hemos abordado, pero sin duda y analizando los datos, contrastándolos con el 2021 como también con el despliegue de este año y previo al Estado de Excepción constitucional, los datos son robustos”.



“Han disminuido los hechos de violencia, pero quiero reiterar, esta es una estrategia complementaria, que no da las soluciones de fondo, pero que sin duda ha contribuido. Pero entendemos que hay otros territorios de nuestro país en donde todavía tenemos mucho que hacer, y ahí tenemos que seguir comprendiendo y no naturalizando estados que son excepcionales, que limitan las libertades individuales, y en eso esperamos seguir trabajando en conjunto con las policías para reforzar las medidas que permiten el control del orden público de forma regular en todo el territorio nacional”, aseveró.



En base a lo ya dicho, la ministra confirmó que “no vamos a extender el Estado de Excepción a la Región de Los Ríos, y vamos a seguir continuamente evaluando, trabajando, nos vamos a desplegar en las distintas regiones y particularmente Los Ríos”.



“El subsecretario del Interior estableció una serie de compromisos que ya se han materializado, pero entendemos que el esfuerzo debe ser mayor. Así esperamos poder materializar esta semana ya refuerzos en contingentes, nuevos puntos de control, y medidas que nos permitan desbaratar las bandas que operan, como también reiterar con fuerza el llamado a no enfrentar estos hechos con violencia”, puntualizó.



Finalmente, Siches expresó: “Nuestras capacidades como Estado de Chile se van a seguir fortaleciendo para enfrentar esto, y llevarle paz y tranquilidad a las personas que viven en la región de Los Ríos”.