Gobierno inscribió candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: con respaldo de Brasil y México

El Presidente Boric informó este lunes, desde La Moneda, que inscribió la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada y respaldada por países como México y Brasil.

“Hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidos”, indicó.

“En esta nominación no estamos solos, la candidatura de la expresidenta Bachelet que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina“, agregó, consignó 24Horas.

Añadió que “nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo“.

“Y esta candidatura expresa, a la vez, una esperanza compartida de que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, sostuvo.

“Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global“, indicó.

“Esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo”

El Mandatario agregó que “nuestro prestigio en el mundo se sustenta en principios y valores ampliamente compartidos, en nuestro papel destacado en el origen mismo del orden multilateral internacional y en la serena firmeza que guía nuestras tomas de posición en problemas apremiantes para la comunidad global, desde los objetivos de desarrollo sostenible a la promoción de la paz, desde el combate a la crisis climática a la denuncia de los atropellos a los Derechos Humanos en cualquier contexto y lugar”.

“Es desde esta firme base asentada en nuestra historia, en nuestra coherencia entre palabra y acción, que presentamos esta candidatura que nos enorgullece a Chile y al mundo”, aclaró.

Además, señaló que “se trata también de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo“.

Boric remarcó que la expresidenta Michelle Bachelet ha desarrollado “una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables”.

“Su trayectoria, como dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, una mujer que abre caminos, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas en momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”, complementó.

En esta mima línea, recordó que “como dije en septiembre de 2025, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet no es solo una figura ampliamente conocida y respetada del ámbito global, es una mujer con una biografía que es profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización y que la deben inspirar hacia el futuro“.

“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado”

“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura, y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, sostuvo.

“Como Presidente de la República y Jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz, la cooperación entre los pueblos, desde la convicción profunda de que un mundo más justo, más humano, más amable y feliz es no solo posible, sino que necesario”, concluyó.