Gobierno negó que Narváez haya vetado a Dammert de delegación que irá a la ONU

El Gobierno negó que la embajadora chilena ante la ONU, Paula Narváez, haya vetado a la exjefa de asesores del segundo piso de La Moneda, Lucía Dammert, de la comitiva chilena que viajará el próximo 19 de septiembre a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Según informó el medio Interferencia, Narváez llamó este miércoles a la canciller Antonia Urrejola para decirle que Dammert no debía viajar en la delegación encabezada por el Presidente Gabriel Boric ya que se encontraba “en un problema muy grande”.



De acuerdo al citado medio, la exjefa de asesores deberá declarar como testigo ante el FBI debido a su estrecha relación con Genaro García Luna, exsecretario de gobernación de México que está siendo indagado por presuntamente haber colaborado con el peligroso Cartel de Sinaloa.



La información fue publicada este jueves, mismo día en que Presidencia notificó la renuncia de Dammert y que será reemplazada por el exdiputado y exsusbecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi.



En ese contexto, Cancillería emitió un comunicado señalando que “es completamente falsa la afirmación de que existió una comunicación entre la embajadora Paula Narváez y la canciller Antonia Urrejola para solicitar que la exjefa de asesores no integrara la delegación oficial a la Asamblea General de Naciones Unidas”.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que se pretenda involucrar a autoridades de esta cartera en aseveraciones falsas, basadas en antecedentes no verificados. El citado medio no tomó ni ha tomado antes contacto con la Dirección de Comunicaciones. Todas las afirmaciones que se le asignan a ambas autoridades son falsas”, añadió.



Finalmente, el ministerio llamó “a los medios de comunicación a la prudencia y al manejo responsable de la información que se difunde a la opinión pública”.



Según La Tercera, Dammert tuvo diversos roces con Urrejola durante su paso por el segundo piso del Palacio. Además, dirigentes históricos del Partido Socialista -en el cual milita la canciller- habrían cuestionado la socióloga por sumarse a las giras internacionales e interferir en la política exterior.