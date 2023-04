Gobierno nombró fiscal preferente para investigar delitos violentos en Calama

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una serie de medidas en materia de seguridad para la comuna de Calama después de “la noche de terror” donde un sujeto disparó en contra de una comisaría y en un terminal de buses, dando muerte a una persona y dejando a otras cinco heridas para terminar siendo abatido por Carabineros.



Monsalve viajó a la capital provincial de El Loa para reunirse con el alcalde, Eliecer Chamorro; el gobernador regional, Ricardo Díaz; el delegado presidencial provincial, Miguel Ballesteros; el general director nacional de Orden y Seguridad, Enrique Monrás; el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, Lautaro Arias; además de legisladores de la zona.



Tras el encuentro, el subsecretario anunció cuatro iniciativas concretas para reforzar a las policías en la comuna: Un Escuadrón Centauro durante 2023; mayor fiscalización de armas; y una unidad especializada de la PDI y un fiscal preferente para delitos violentos.



Además, anunció proyectos de inversión de infraestructura policial, además de agilizar la instalación de la SIAT y aumentar la cantidad de funcionarios civiles, con el fin de que uniformados no deban estar realizando ese tipo de labores.



Comenzó señalando que “a partir del lunes, en Calama va a empezar a operar un Escuadrón Centauro de manera permanente durante el año 2023. Esto es algo que no hay en Calama, el general Monrás lo ha informado a las autoridades de la comuna, y por lo tanto van a tener un Escuadrón Centauro que va a permitir fortalecer la labor de Carabineros, pero, sobre todo, va a permitir fortalecer los puntos de control al interior de Calama”.



En segundo lugar, la autoridad agregó que “el lunes van a llegar diez funcionarios, profesionales, de la PDI, que tampoco hay en Calama, que van a llegar y se van a quedar en Calama, que es una Unidad Especializada de Delitos Violentos”. En esa línea, agradeció a Codelco por entregar “las dependencias para resolver los alojamientos de los equipos policiales”.



Como tercer punto, informó que “se ha nombrado un fiscal preferente para la investigación de los delitos violentos en Calama. Y por lo tanto, va a haber un fiscal de dedicación exclusiva”.



Precisó que el fiscal “va a tener un equipo, que no va a estar el lunes, porque tenemos que contratarlo, pero es un equipo profesional que va a colaborar con el fiscal en las tareas de investigación penal. Van a ser equipos constituidos por abogados, analistas, que van a complementar, por lo tanto, las capacidades del Ministerio Público para investigar los delitos violentos que han ocurrido en Calama”, precisó.



Y como cuarto punto, el subsecretario explicó que “vamos a iniciar un proceso de fiscalización intensivo en materia de armas, que va a llevar tanto la PDI a través de focos investigativos, como Carabineros a través de sus planes de fiscalización en materia de armas”.



Monsalve pidió analizar “el tipo de delitos violentos que ocurren en Calama, porque de eso depende si la respuesta es adecuada o no. Estamos hablando de delitos violentos de homicidios, donde se ocupan armas de fuego, y que fundamentalmente se dan en materia de enfrentamiento de disputas entre grupos delictuales”.



“Y es en ese fenómeno en el cual las herramientas que estamos disponiendo para atacar en la comuna de Calama son conversadas con las policías y las fiscalías-. Todos conciben que son las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de fenómenos”, complementó.



A dichas medidas sumó celeridad en “un conjunto de procesos de inversión. Algunos ya están en curso, como es el caso de la Primera Comisaría de Calama, que tiene fecha de adjudicación el 25 de julio de este año”.



También anunció mejoras al cuartel de la PDI: “Está ad portas de adjudicarse y tienen 150 días para su ejecución”.



Además, explicó que en el Ejecutivo buscan “establecer un mecanismo para agilizar la instalación de la SIAT de Carabineros”, a lo que complementó “la posibilidad de que el Gobierno Regional se abra a una rebaja presupuestaria para transferir esos recursos de manera directa a Carabineros, y por lo tanto agilizar la ejecución de esa iniciativa”.



Agregó que el GORE “también está disponible a contribuir con recursos para cerrar la brecha en materia de dotación vehicular, que las policías tienen en la comuna”.



Remarcó que “a mediano plazo” hay un “compromiso adquirido” para dotar a una mayor cantidad de funcionarios civiles a personal de Carabineros en Calama con el fin de “liberar a carabineros que estén cumpliendo funciones administrativas”.



Finalmente, aclaró que la presencia de nuevos carabineros es “permanente, está comprometida durante todo 2023. Por supuesto, eso es mientras se toman otras medidas permanentes que reemplacen eso, pero mientras esas medidas no se tomen, los Carabineros y los equipos que llegan el lunes se van a mantener en Calama”.